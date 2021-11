Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 novembre 2021: Agnese scopre che Giuseppe le sta mentendo!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 2 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, Agnese scopre degli ammanchi sul libretto di risparmio della famiglia e comincia a insospettirsi.

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 2 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, il gioco sporco di Giuseppe sta per essere scoperto. Agnese ha notato che nel libretto di risparmio della famiglia ci sono degli ammanchi. Insospettita da questa fastidiosa novità, vorrebbe affrontare di petto il marito ma – per evitare di accusarlo ingiustamente – tergiversa e cerca di essere prima sicura di quello che potrebbe essere successo. A beccare in flagrante l'Amato sarà Don Saverio. Il parroco sentirà Giuseppe parlare al telefono con Petra e comincerà a indagare. Gemma invece, saputo che al Paradiso c'è un posto di Venere vacante, vorrebbe partecipare alle selezioni mentre Vittorio, dopo aver sentito Anna cantare, la convoca nel suo ufficio insospettito. La Imbriani, dopo il colloquio con il Conti, correrà da Tina e Salvatore per informarli immediatamente di quanto successo.

Agnese sospetta di Giuseppe ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 novembre 2021

Petra ha minacciato Giuseppe. La donna vuole altri soldi altrimenti rivelerà a tutti la verità su quanto il capofamiglia ha combinato in Germania. Giuseppe è nei guai. Per mettere a tacere la sua amante, ha dovuto prendere del denaro dal libretto della sua famiglia. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Agnese si accorgerà di questi strani ammanchi. La sarta comincerà a sospettare che suo marito sia coinvolto in qualche losca faccenda e non potrà fare a meno di vederci chiaro nella faccenda. Prima infatti di accusarlo, vorrà sincerarsi che i suoi sospetti corrispondano al vero. Intanto Don Saverio ascolta – per caso – una conversazione tra il magazziniere e Petra. Il sacerdote, sconvolto, si metterà a indagare per essere certo di aver capito bene.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gemma attirata dal posto di Venere vacante

Paola si è sentita male e ha scoperto di essere incinta. La gravidanza è a rischio e per questo è stata costretta a lasciare il suo lavoro, per mettersi a riposo. La ragazza ha salutato tutti i suoi colleghi e ora Vittorio deve mettersi alla ricerca di una nuova Venere per coprire il posto lasciato vuoto dalla sua fidata collaboratrice. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Gemma comincerà a dimostrare un certo interesse nei confronti del lavoro al grande magazzino. La ragazza si presenterà così alla selezioni, nella speranza di essere assunta. Ma come la prenderà Stefania? La Colombo ha già capito che la sua futura sorellastra non intende renderle la vita facile.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio indaga su Tina

Vittorio sospetta che Tina lo stia ingannando. Il Conti ha notato che la voce registrata per il musicarello non è quella dell'Amato. Ma cosa è successo e perché la ragazza gli ha mentito. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il direttore, dopo aver sentito Anna cantare, comincerà a pensare che sia stata la Imbriani a registrare il brano. Per questo la convocherà nel suo ufficio. Anna, preoccupata per quello che potrà succedere, si affretterà a informare Tina e Salvatore di quanto sta succedendo.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'1 al 5 novembre 2021

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.