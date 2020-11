Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 novembre 2020: Silvia urla a Umberto di stare lontano da Federico!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della Puntata del 2 novembre 2020. Nell'episodio della Soap su Rai1, Silvia si è accorta che Umberto è fin troppo vicino a Federico e ribadisce al Guarnieri di stare lontano dal ragazzo.

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 2 novembre 2020. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Laura, Gabriella e Roberta si confidano l'una con l'altra. Le tre ragazze si confrontano sui loro progetti di lavoro e amore prima di prendere servizio nel grande magazzino. Irene accoglie sotto la sua ala protettiva Stefania, al suo primo giorno di prova al Paradiso e le promette di aiutarla a conquistare Federico. Silvia invece fa visita a Umberto e gli intima di stare lontano da Federico.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Confessioni tra ragazze!

Laura si è trasferita a casa di Gabriella e Roberta, prendendo il posto di Angela. Le tre ragazze, dopo un'iniziale titubanza, hanno trovato il loro equilibrio e anzi sembra proprio che siano delle buone amiche, oltre che delle coinquiline. Sarà per questo che – prima di iniziare la loro intensa giornata lavorativa – trovano qualche minuto per confrontarsi sui loro progetti e sull'amore. E alla Rossi non sfuggiranno gli occhi languidi con cui la bella pasticcera Laura parla di Salvatore. Scatterà un po' di gelosia?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Irene promette a Stefania di aiutarla con Federico

Stefania è una Venere in prova. La ragazza ha ottenuto una chance da parte di Vittorio ed emozionata, comincia il suo primo giorno. La giovanissima amante della moda troverà subito un'alleata in Irene. La Venere più esperta, la prenderà sotto la sua ala protettiva, promettendole di aiutarla non solo nel grande magazzino ma anche e soprattutto a conquistare Federico. La Colombo è infatti segretamente innamorata del Cattaneo, che per ora non sembra essersi accorto di lei.

Silvia urla a Umberto di stare lontano da Federico in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 2 novembre 2020

Il rapporto tra Umberto e Federico, sebbene sia solo professionale, sta diventando sempre più confidenziale. Adelaide si è già accorta che suo cognato ha preso fin troppo a cuore il giovane Cattaneo e sebbene lo ritenga una persona molto valida, inizia a sospettare che il Guarnieri nasconda qualcosa. Anche Silvia comincia a pensare che Umberto si stia avvicinando un po' troppo a suo figlio e decide di fargli visita per ribadirgli che deve stare lontano dal ragazzo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.