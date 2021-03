Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 marzo 2021: Umberto fa un gesto disperato per riconquistare Marta...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 2 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Rai1, Umberto decide di scrivere una lettera a Marta per cercare di avere il suo perdono.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 2 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Gabriella non demorde ed è intenzionata a convincere Vittorio che la sua nuova collezione sarà un successo. La stilista si presenta così al Paradiso con il suo abito “british” e lascia tutti a bocca aperta. Giuseppe ha ormai mangiato la foglia. L'Amato ha capito che tra Agnese e Armando c'è qualcosa e intende fregare tutti. Cambia così atteggiamento e fa buon viso a cattivo gioco. Irene, gelosa come non mai, mette in guardia Rocco da Maria e dalla sua famiglia. Gli Amato vogliono che lui la sposi. Umberto è addolorato. Marta non intende perdonarlo e il Guarnieri, dopo essersi scusato con Federico e Vittorio per averli messi in una posizione scomoda, decide di scrivere una lettera alla figlia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gabriella combatte per la sua carriera

Gabriella ha dato scandalo. La stilista ha presentato a Vittorio una nuova collezione in stile british ma il Conti non è stato per nulla entusiasta. Sarà forse il fatto che la moda londinese è fin troppo avanti con i tempi rispetto a quella italiana o forse fin troppo trasgressiva ma sta di fatto che il direttore de Il Paradiso delle Signore, non l'ha ritenuta adatta al pubblico milanese. Ma la Rossi non demorde; è sicura del suo lavoro e intende dimostrarlo! Si presenta così nel grande magazzino con indosso il suo primo abito. Le Veneri sono estasiate ma Vittorio avrà la stessa reazione?

Il Paradiso delle Signore: Irene mette in guardia Rocco da Maria!

Maria non è partita e con grande gioia delle Veneri e di Agnese, è rimasta a Milano. Anche Rocco è molto felice di poter passare ancora del tempo con lei. Il ragazzo è sempre più vicino alla sua compaesana, di cui ammira l'estrema dolcezza. Irene però non ci vede più dalla rabbia. Possibile che il magazziniere non si renda conto che sta finendo in una trappola? La ragazza ha infatti capito che Giuseppe vuole organizzare un matrimonio tra la bella siciliana e il suo nipotino. La Cipriani non può permetterlo, non senza combattere. Decide quindi di mettere Rocco in guardia da Maria e dalla sua famiglia. Intanto Giuseppe ha in mente un piano. Capito che Agnese e Armando nascondono qualcosa – e crede che si tratti di una relazione – cambia improvvisamente atteggiamento. Il suo obiettivo è quello di ingannare furbescamente tutti, per poter riguadagnare punti.

Umberto fa un gesto disperato per riconquistare Marta, nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 2 marzo 2021

Umberto ha il cuore a pezzi! Marta ha scoperto la verità su Federico e come temeva Adelaide, non ha preso per nulla bene la notizia. La ragazza si è sentita pugnalata alle spalle da chi avrebbe dovuto proteggerla. Non c'è stato nessuno che l'ha avvertita di questa scottante novità e come se non bastasse, suo padre ha tradito sua madre. La giovane è sicura di non poterlo perdonare e ha già cominciato a prendere le distanze. Il Guarnieri, sempre più afflitto, prende quindi una decisione definitiva: lasciare da parte l'orgoglio che lo ha sempre contraddistinto e pensare al bene della sua amata bambina. Scrive quindi una lettera d'amore e di scuse per la sua adorata figlia, nella speranza che un giorno lei possa tornare da lui.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.