Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 luglio 2019: Le grandi ambizioni di Silvia Cattaneo

Silvia Farris di 01 luglio 2019

Silvia non accetta la decisione di Luciano di rinunciare al nuovo lavoro in banca e ha intenzione di agire da sola, per ottenere ciò che vuole.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì 2 luglio 2019, Luciano rifiuta l'offerta di lavoro in banca, scatenando l'ira di Silvia, ben più ambiziosa del marito. Andreina intanto pensa a un piano che potrebbe sconvolgere la sua vita e quella di Vittorio. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Rai1. Silvia al contrattacco in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 2 luglio 2019 La vita di Luciano è sempre stata modesta e il ragioniere, negli ultimi tempi, si è impegnato nel rilancio de Il Paradiso delle Signore, in collaborazione con Vittorio. L'arrivo di Umberto e il suo cospicuo prestito, hanno però messo in modo la mente arrivista della signora Silvia Cattaneo, che ha spinto il marito al colloquio per un posto di direttore di banca. Luciano si è trovato a prendere una decisione difficile: permettere alla sua famiglia di fare un salto nell'alta società oppure continuare a seguire il suo cuore. Decide di rifiutare la nuova offerta di lavoro e di continuare a essere fedele al Conti ma pagandone le conseguenze con sua moglie, che è pronta a ottenere ciò che vuole a ogni costo. La morsa si stringe intorno ad Andreina Andreina è tornata a Milano, ferita. Soccorsa da Vittorio, la Mandelli ha tentato di tenersi nascosta, fino a quando le indagini sulla morte di Pietro Mori, non arriveranno a scagionarla. Purtroppo però la situazione sta peggiorando e più passa il tempo, più la sua libertà si allontana sempre di più. La giovane decide dunque di fare un passo azzardato ma necessario: costituirsi! Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'1 al 5 luglio 2019 Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1