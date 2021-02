Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 2 febbraio 2021. Nell'episodio in onda su Rai1 alle 15.55, la zia Ernesta vuole trovare presto una soluzione allo scandalo che sta per colpire la sua famiglia. La donna suggerisce a Silvia di convincere Luciano a tornare a casa. Intanto Adelaide è molto preoccupata per l'ascendente che Federico ha su Umberto mentre Cosimo scopre che ad aiutarlo è stato proprio il giovane Cattaneo. Al Paradiso, Vittorio illustra a Federico e a Beatrice la sua idea per l'evento di San Valentino e dà le sue direttive ad Armando e a Rocco. Pietro non può fare a meno di notare che sua madre è molto più serena e ne è molto felice.

Luciano costretto a lasciare Clelia nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 2 febbraio 2021

Lo scandalo sta distruggendo Clelia. Da ogni parte, la Calligaris è oggetto di critiche da parte delle signore per bene che circolano intorno al Paradiso e il povero Carletto sta pagando il prezzo più alto. Il piccolo è infatti vittima di bullismo a scuola, da parte di un suo perfido compagnetto. La situazione sta sfuggendo di mano a tutti e Silvia ha paura che la sua famiglia sia travolta dalle malelingue. Zia Ernesta ha però in mente una soluzione. Per lei, Luciano dovrebbe lasciare il suo appartamento e tornare a casa per vivere insieme a loro. Solo così si metterebbero a tacere le voci ma questo potrebbe voler significare dover rifare tutto da capo. Il ragioniere non ha nessuna intenzione di lasciare Clelia e di tornare da sua moglie.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide ha “paura” di Federico

Adelaide è sconvolta! Federico è riuscito a convincere Umberto a lasciare in pace Cosimo. Il Guarnieri ha tentato di prendersi la sua vendetta contro i Bergamini, approfittando della morte improvvisa di Arturo ma suo figlio, preoccupato per il suo amico, lo ha convinto a desistere dai suoi insani intenti. La Contessa non può credere a quanto successo e soprattutto non riesce a capacitarsi che suo cognato sia stato così malleabile. Federico potrebbe dimostrarsi una vera e proprio spina nel fianco e comincia a temere che il suo ascendente nei confronti del padre biologico, metta lei stessa nei guai. Anche Cosimo è molto stupido quando scopre che ad aiutarlo è stato proprio il giovane Cattaneo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio pronto a festeggiare San Valentino

Come per ogni festa, Il Paradiso delle Signore si prepara a fare una sorpresa ai suoi clienti. Vittorio è una fucina di idee e non si lascia scappare occasione di dimostrare che il suo grande magazzino è all'avanguardia. E, in occasione di San Valentino, ha in mente qualcosa di veramente speciale. Il Conti illustra il suo progetto a Federico e Beatrice e poi dà le sue direttive ad Armando e Rocco, che si dovranno occupare della parte pratica. Beatrice è entusiasta e Pietro non può fare a meno di notare come sua madre sia cambiata e come abbia ripreso a sorridere... molto più che in passato!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.