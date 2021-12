Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 2 dicembre 2021. Nell'episodio in onda su Rai1, Vittorio e Tina non riescono a lasciarsi andare. Cosa sta succedendo?

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 2 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Agnese non sa come rispondere alla proposta di Salvatore di passare il Natale in Germania. La sarta fa molta fatica a mantenere il segreto su quanto davvero successo con Giuseppe e spera che suo figlio cambi idea il prima possibile. Intanto al Paradiso tutti sono entusiasti della sfilata. Flora ha conquistato il pubblico e le Veneri sono state fantastiche. A fine serata sembra che tra Vittorio e Tina possa succedere qualcosa. I due infatti stanno per baciarsi ma qualcosa li convince a non andare in fondo. Umberto non riesce a negare a se stesso di provare una forte attrazione nei confronti della Gentile Ravasi ma, spaventato dai suoi stessi sentimenti, cerca di distrarsi lasciandosi andare tra le braccia di Adelaide.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Agnese in crisi

Agnese ha promesso a Tina di non vedere più Armando ma i suoi sentimenti per il Ferraris sono ancora molto vivi. L'Amato, nonostante tutto, ha deciso di non turbare i suoi figli raccontando loro la verità su Giuseppe e sulla sua amante ma questo le si sta per ritorcere contro. Salvatore, all'oscuro di tutto, ha infatti proposto alla famiglia di raggiungere il padre in Germania e di passare il Natale con lui. La sarta non può certo permettere che tutto questo succeda e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che farà fatica a mantenere il suo segreto. La situazione potrebbe molto presto sfuggirle di mano.

Vittorio e Tina vicini al bacio ma poi... ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 dicembre 2021

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la sfilata al Paradiso sarà un vero e proprio successo. Flora riuscirà a incantare il pubblico con una grande sorpresa finale e riuscirà così a portarsi a casa una grande vittoria, la prima di una lunga e sfavillante carriera nella moda. Alla fine della serata Vittorio sarà entusiasta e pure Tina sarà felicissima di aver dato il suo contributo alla buona riuscita dell'evento. I due, rimasti soli, si faranno sempre più vicini fino a quando le loro labbra non si sfioreranno. Ma sia il Conti che l'Amato non saranno disposti ad andare in fondo. Prima che possano lasciarsi andare a un vero e proprio bacio, si allontaneranno. Nessuno dei due è pronto a lasciare andare il suo passato.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto non riesce a togliersi Flora dalla testa

Diversamente da Vittorio e Tina, Umberto sembra proprio pronto a dimenticare il passato e anche a tradire la sua Contessa. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Guarnieri non riuscirà proprio a dimenticare il bacio con Flora. La Gentile Ravasi sembra aver proprio fatto proprio breccia nel suo cuore ma questo è un grande problema. Per cercare di distrarsi e di dimenticare quanto successo, il Commendatore cercherà rifugio tra le braccia di Adelaide, la sua amata cognata.

