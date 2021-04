Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 2 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Marcello e Salvatore sono persi senza Sofia. La ragazza ha deciso di lasciare la pasticceria, lasciando i due baristi senza nessuno ad aiutarli. Gabriella trova una misteriosa lettera scritta da Arturo. Il Bergamini, prima di morire, aveva espresso i suoi sospetti nei confronti di Umberto. La Rossi non sa se rivelare questa scoperta a Cosimo. Intanto Marcello torna a tremare. Il Mantovano ha fatto il suo nome e ha rivelato alla polizia che il Bergamini era suo complice. Il ragazzo dovrà recarsi in questura. Fiorenza si vendica di Adelaide e appena ne ha l'occasione spiffera a Vittorio il segreto di Marta e Dante. Il Conti, pazzo di gelosia, affronta il Romagnoli e dopo il terribile faccia a faccia, decide di partire per Parigi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gabriella trova una misteriosa lettera

Cosimo è in bancarotta e Gabriella cerca in ogni modo di non far preoccupare – più del dovuto – suo marito. Ma un particolare potrebbe far precipitare le cose. La Rossi trova infatti una strana lettera scritta da Arturo prima di morire. Tra le poche righe contenute sulla carta, il Bergamini ha espresso i suoi sospetti nei confronti di Umberto. Il Guarnieri, secondo Arturo, sarebbe invischiato in un affare molto grosso e sebbene le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non ce lo dicano apertamente, possiamo ipotizzare che c'entri qualcosa la misteriosa sparizione di Achille Ravasi. La stilista sarà molto in dubbio se rivelare quanto scoperto al marito e potrebbe addirittura decidere di non dirgli ancora niente in proposito.

Vittorio aggredisce Dante poi corre da Marta ma... ecco cosa succede nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 2 aprile 2021

Adelaide si è ribellata a Fiorenza. La Contessa, stanca di sottostare ai ricatti della Gramini, ha deciso di non darle più retta e di proseguire per la sua strada. La Di Sant'Erasmo è perfettamente consapevole di rischiare grosso e sa che la sua rivale non perderà occasione di umiliare la sua famiglia. Punta però a un'arma segreta: Umberto ha scoperto il segreto di Dante. Purtroppo però sembra che la vicedirettrice del Circolo abbia tutta l'intenzione di distruggere i Guarnieri. E infatti appena le si presenta l'occasione, spiffera a Vittorio la verità su Dante e Marta. Il Conti, fuori di sé dalla rabbia, decide di affrontare il Romagnoli. Il loro faccia a faccia sarà terribile e ovviamente la verità verrà a galla. Ma per Vittorio le cose non possono finire qui. Decide infatti di partire a Parigi per parlare con la moglie e chiarire una volta per tutte la situazione.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Il Mantovano incastra Marcello

Sofia ha lasciato la pasticceria e Marcello e Salvo sono nei guai. I ragazzi si rendono conto che senza la Galbiati sono davvero nei pasticci. Come fare a gestire il laboratorio? Dovranno presto trovare una soluzione. Intanto il Barbieri ha un'altra gatta da pelare! Il Mantovano, in prigione, ha fatto il suo nome e lo ha indicato come suo spallone. Marcello viene convocato in questura per deporre e la cosa rischia di degenerare. Ludovica è molto preoccupata per il suo innamorato e spera che non succeda nulla di grave.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.