Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 agosto 2019: Umberto rischia di perdere la reputazione

Dopo l'insuccesso dell'incontro con Adelaide, Silvia decide di passare al contrattacco. La Cattaneo torna a minacciare il Guarnieri con un prezioso documento.

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 2 agosto 2019, il Paradiso è in subbuglio per la settimana di Sant'Ambrogio e Vittorio si impegna perché ogni dettaglio venga curato. Silvia Cattaneo minaccia Umberto Guarnieri di rendere note delle informazioni compromettenti su di lui; la donna ha in suo possesso un importante documento…ma scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani su Rai 1 sempre a partire dalle 15.40.

I preparativi per Sant'Ambrogio in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 2 agosto 2019

La settimana di Sant'Ambrogio si avvicina e al Paradiso fervono i preparativi per festeggiare al meglio il patrono. Vittorio deve scrollarsi di dosso ogni pensiero per assicurarsi che ogni dettaglio sia curato e che il grande magazzino sia ancora una volta icona di eleganza per Milano. Si adopera quindi con entusiasmo ad abbellire il grande magazzino e a curare ogni minimo dettaglio che lo renda sempre più elegante ed affascinate per i clienti. Il Conti deve abbandonare ogni pensiero negativo legato a Andreina in carcere e a Marta, in procinto di abbandonare il Paradiso.

Silvia minaccia ancora Umberto ne Il Paradiso delle Signore

L’incontro tra Silvia ed Adelaide non ha dato i risultati sperati e la Cattaneo deve passare al contrattacco. Decide quindi di giocarsi la carta del ricatto e minaccia di nuovo Umberto Guarnieri di rivelare delle importanti informazioni su di lui. Silvia infatti ricorda a Umberto di essere in possesso di un documento che potrebbe mandarlo in rovina e lo renderà pubblico se lui non convincerà suo figlio Riccardo a sposare Nicoletta. Cosa deciderà di fare Umberto?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1