Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 settembre 2018: Ludovica cerca di sabotare il rapporto tra Riccardo e Nicoletta

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 19 settembre 2018, mentre Umberto pressa Vittorio affinché convinca Marta a lasciare il Paradiso, Ludovica si mette in mezzo tra Riccardo e Nicoletta sabotando il rapporto tra loro. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata su Rai1 a partire dalle 15.30.

La giovane Tina Amato, arrivata dalla Sicilia per raggiungere i fratelli, ha vinto le selezioni per diventare una Venere del Paradiso delle Signore. Per farlo ha però dovuto ingannare sua madre Agnese, donna tradizionalista e fortemente convinta che il destino di una donna sia quello di essere moglie e una madre...e niente più. La bella Amato, nonostante ami il suo lavoro, inizia a sentirsi in colpa per le continue bugie che deve rifilare in casa. Decide quindi di risolvere la situazione ma finirà per prendere una decisione destinata a peggiorare ulteriormente le cose.

Umberto, dopo aver abbandonato momentaneamente il suo impegno negli affari, cerca di convincere Vittorio ad aiutarlo con Marta. La sua giovane ha infatti iniziato a lavorare al Paradiso come fotografa, allontanandosi dai suoi doveri familiari e dalla sua promessa di matrimonio con Valerio. Il Guarnieri vorrebbe che Vittorio convincesse sua figlia a lasciare il grande magazzino ma quando Marta viene a conoscenza delle intenzioni del padre, decide di imbarcarsi in un’iniziativa personale pericolosa…almeno per il Paradiso. Intanto la scommessa di Riccardo sta procedendo a gonfie vele. Il più anziano dei figli di Umberto ha infatti scommesso con gli amici di riuscire a far innamorare l’imbranata Nicoletta Cattaneo, figlia della spregiudicata Silvia e di Luciano. Questa sfida sta però riservando delle sorprese e Ludovica, amica intima di Riccardo e da sempre innamorata di lui, decide di intervenire per sabotare i tentativi del Guarnieri. Confesserà dunque alla giovane Cattaneo una verità sconvolgente sul loro comune “amico”.

