Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 ottobre 2021: Salvatore spinge Tina a rivelare i suoi segreti...

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 19 ottobre 2021. Nelle Trame dell’episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Salvatore spinge Tina a confidare i suoi tormenti a Vittorio, poi torna a corteggiare Anna. Il Conti intanto chiede a Brivio di convincere il produttore a riscrivere la sceneggiatura del film musicale, affinché Tina possa parteciparvi. Umberto invece comincia a interessarsi a Flora. Il Guarnieri è incuriosito e intrigato dalla Gentile Ravasi e questo non sfugge ad Adelaide, che ovviamente comincia a non gradire più la presenza della ragazza a casa sua.

Salvatore spinge Tina a rivelare i suoi segreti ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 ottobre 2021

Tina ha rivelato a suo fratello i suoi segreti. La ragazza ha deciso di aprire il suo cuore e di rivelare il suo grande tormento: è malata e deve curarsi. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Salvatore spingerà la sorella a dire tutto a Vittorio. Il barista è infatti convinto che il Conti capirà immediatamente i suoi tormenti e l’aiuterà a uscirne. Ne è certissimo! Tina dovrà prendere una decisione al più presto, visto che per lei sta per essere riscritta la sceneggiatura del film.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvatore e Anna sempre più vicini

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano anche che Salvatore intanto continuerà la sua frequentazione con Anna. La Imbriani è tornata al Paradiso e i due hanno così modo di vedersi più spesso. Il buon figlio di Agnese ha poi scoperto di avere una grande passione in comune con la donna: Totò. Vittorio invece chiederà a Brivio di convincere il produttore a cambiare la sceneggiatura del film, in modo che Tina possa parteciparvi.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto stregato da Flora, Adelaide gelosa!

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci hanno già svelato una Flora attratta da Umberto. E la cosa sembra diventare reciproca. Anche il Guarnieri comincerà a guardare con occhi diversi la Gentile Ravasi e vorrà approfondire la loro conoscenza. Tutto questo ovviamente non piacerà ad Adelaide, che non nasconderà di essere profondamente gelosa di quello che sta succedendo. Il piano della Contessa, decisa a indagare sulla figlia di suo marito, le si sta ritorcendo contro e questo porterà diversi guai. La Di Sant’Erasmo non permetterà certo che un’altra donna si metta tra lei e il suo amato cognato.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.