Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 19 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, Adelaide scopre quello che temeva: Federico è un Guarnieri.

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 19 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, le Veneri sono entusiaste di sostenere un'atleta donna, Galina Yermolayeva, una ciclista russa laureata in ingegneria. È stata Roberta a suggerire alle colleghe di tifare per lei mentre decide cosa fare con la proposta della professoressa Barone. Intanto Beatrice ha bisogno di denaro per non perdere la sua casa e sta cercando un lavoro. Vittorio, all'oscuro di tutto, scopre da Pietro che sua cognata è in difficoltà. Intanto Adelaide è sotto shock. Dopo averne avuto il sospetto, scopre che Federico è figlio di Umberto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Roberta in grande confusione

Roberta ha avuto una svolta decisiva nella sua vita. La ragazza ha infatti passato un esame molto difficile e ora ha tutte le carte in regola per accettare la proposta della professoressa Barone. Come sappiamo non è una scelta facile. Significherebbe infatti lasciare il Paradiso e Milano, per trasfersi a Bologna. La Pellegrino è davanti a un bivio: seguire i suoi sogni o rimanere accanto alle persone che ama? Intanto per distrarsi pensa ad altro e in occasione dell'evento organizzato in onore di Sante Gaiardoni, Roberta consiglia alle Veneri di tifare per un'atleta donna, Galina Yermolayeva, una ciclista russa laureata in ingegneria.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Beatrice cerca lavoro

Beatrice è arrivata a Milano non solo per informare Vittorio della morte del fratello. La donna, dopo l'addio del marito, deve sbrigare alcune faccende burocratiche che la stanno mettendo a dura prova. Sulla sua casa pende infatti un'ipoteca di cui non ha informato il cognato e che vorrebbe estinguere con le sue sole forze. Per questo sta cercando lavoro. Vittorio viene a scoprire questa terribile novità parlando per caso con suo nipote Pietro, che ora lavora come magazziniere a Il Paradiso delle Signore. Cosa farà ora il Conti?

Adelaide scopre che Federico è figlio di Umberto in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 19 novembre 2020

Nessuno inganna Adelaide almeno non per molto tempo. I segreti a casa Guarnieri non sono un problema per la Contessa, dotata di un fiuto eccezionale. Sin dall'inizio la Di Sant'Erasmo aveva notato che la sintonia tra Umberto e Federico andava ben oltre la stima. Suo cognato ha passato troppo tempo in compagnia del Cattaneo e senza un vero motivo. Ecco perché Adelaide si è insospettita e ha cominciato a indagare su che cosa legasse il Commendatore al rampollo di Luciano e Silvia. Con sua grande sorpresa, dopo essere riuscita a procurarsi la cartella clinica del ragazzo, scopre che il giovane è figlio di Umberto!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.