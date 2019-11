Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 novembre 2019: Riccardo affronta la sua nuova vita senza Nicoletta

Anticipazioni TV

Riccardo continua a straziarsi per la perdita di Nicoletta ma Cosimo interviene per aiutarlo.

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì 19 novembre 2019, ci rivelano che Riccardo cerca di reagire dal dolore per la perdita di Nicoletta e Cosimo lo invita al Circolo per farlo svagare. Al Paradiso invece imperversa la lotta per il posto vacante tra le veneri. Agnese intanto dà consigli a suo nipote Rocco, spronandolo ad ampliare le sue veduta nei confronti delle donne che lavorano. Armando invece consiglia all'Amato di mettersi a studiare. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in domani alle 15.40 su Rai1.

Riccardo affronta la separazione da Nicoletta ne Il Paradiso delle Signore del 19 novembre 2019

Nicoletta è partita. Cesare ha avuto la meglio su di lei e la Cattaneo è stata costretta a seguirlo a Bari, lasciando – forse per sempre – il vero amore della sua vita. Riccardo non può sopportare di non essere riuscito a scappare con la sua adorata e con Margherita e, in preda al dolore più straziante, si è lasciato andare a una serata di bagordi al Circolo. Angela ha cercato di aiutarlo, rifiutandosi di servirgli l'ennesimo bicchiere di alcol ma in cambio ha ricevuto soltanto insulti. Tocca quindi a Cosimo intervenire. In qualità di migliore amico del Guarnieri, il giovane pensa a un pranzo per farlo svagare e Riccardo accetta di raggiungerlo al Circolo.

Il Paradiso delle Signore: Sfida aperta al Paradiso

Con la partenza di Nicoletta, al Paradiso c'è un posto vacante come Venere. Il grande magazzino si mette in moto per trovare una valida sostituta e la sfida si apre tra Maria e la sua rivale, Patrizia Vega, una ragazza molto preparata. Agnese intanto cerca di spronare Rocco a cambiare opinione sulle donne che lavorano e ad ampliare le sue vedute. Armando intanto invita il ragazzo a studiare per migliorasi. Qualunque consiglio seguirà l'Amato, si prevede per lui un cambiamento.

