Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 marzo 2021: Guai in vista per Cosimo! Ecco cosa sta succedendo...

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 19 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Rai1, Cosimo rischia la bancarotta. Il suo affare con Umberto è saltato.

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 19 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Stefania si trasferirà a casa di Maria, Irene e Anna. Zia Ernesta ha acconsentito a che sua nipote rimanga a Milano, in compagnia delle sue amiche. Intanto Umberto confessa a Cosimo che il loro affare è saltato. Per il Bergamini cominciano i guai! Dante invece, dopo aver indagato sugli affari del Guarnieri, decide di partire per Parigi e saluta in fretta Fiorenza, dimenticando però un oggetto personale molto prezioso mentre Sofia comincia a non sopportare più il suo doppio lavoro tra la pasticceria e il grande magazzino.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania rimarrà a Milano

Stefania deve andarsene o no? La risposta è per fortuna no. La ragazza è riuscita a convincere sua zia a lasciarla a Milano. Zia Ernesta ha detto sì all'appartamento di Maria, Anna e Irene e ha scelto di partire per Lecco da sola. Non sono però sfuggiti gli sguardi tra lei e Gloria Moreau. Il mistero sulla nuova capo commessa si infittisce e chissà se i nostri sospetti si riveleranno veri. Ora che la zietta non sarà più nei paraggi, Stefania dovrà cavarsela da sola. Una grande sfida l'attende ma è sicura che le sue amiche le staranno vicine e... anche Gloria. Intanto Sofia comincia a risentire del peso del suo doppio lavoro, quello a Il Paradiso delle Signore e quello in pasticceria. Cosa deciderà di fare? Salvatore e Marcello, dopo l'addio di Laura, hanno bisogno di un grande aiuto.

Cosimo sull'orlo della Bancarotta in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 19 marzo 2021

Vi ricordate l'affare di sviluppo edilizio per cui Cosimo e Umberto avevano stretto un accordo? Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che se ne parlerà di nuovo. Sin da principio l'affare ci è sembrato poco vantaggioso per Cosimo, appena diventato orfano, e purtroppo le cose sembrano andare proprio male per il giovane manager. Umberto ha infatti cattive notizie per loro. Il loro progetto è fallito. Questo comporterà un'ingente perdita di denaro per il marito di Gabriella, che rischia seriamente di dichiarare bancarotta. Le Anticipazioni ci rivelano anche che il ragazzo deciderà di non informare sua moglie, almeno per il momento, convinto di poter risolvere la questione. Ma la situazione si metterà davvero male e la stilista potrebbe perdere la fiducia nel suo neo-maritino.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Dante parte per Parigi. Fiorenza sospetta di lui

L'affare Guarnieri-Bergamini stuzzica la curiosità di Dante. Il Romagnoli, appena tornato a Milano dopo diversi anni a New York, si è distinto per la sua intraprendenza e per il suo fiuto per gli affari. Ha infatti proposto a Vittorio di vendere gli abiti de Il Paradiso delle Signore, anche in America. Un progetto che è piaciuto tantissimo al Conti e che potrebbe realizzarsi a breve. Ma prima Dante vuole indagare sugli affari di Umberto Guarnieri e lo fa chiedendo alla cugina alcuni dettagli a lui sconosciuti. Dopo aver scoperto qualche curiosità in più, il ragazzo decide di partire per Parigi. A portarlo in Francia è il lavoro ma Fiorenza è sospettosa, per lei c'è qualcosa di più. Per questo, scoperto che il cugino ha lasciato incustodito il suo diario, decide di leggerne il suo contenuto. Quello che scoprirà sarà davvero sconcertante!

