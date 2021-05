Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 maggio 2021: Marta nasconde un altro segreto a Vittorio. Ecco quale...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 19 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Rai1 vedremo Marta alle prese con un altro segreto nascosto a Vittorio. La Guarnieri riuscirà a essere sincera?

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 19 maggio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Alan Sterling ha proposto a Marta di tornare a lavorare con lui negli Stati Uniti. La Guarnieri non riesce a parlarne con Vittorio e si confida con Umberto e Adelaide. Rocco riceve un piccolo riconoscimento in denaro per aver vinto la gara ciclistica e pensa di investire questa somma per comprare un anello a Maria. Cosimo chiede a sua madre Delfina cosa ne pensa di un loro trasferimento a Parigi.

Marta nasconde un altro segreto a Vittorio, ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni del 19 maggio 2021

Segreti e ancora segreti nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. Nonostante il riavvicinamento con Vittorio, Marta non riesce ancora a parlare apertamente con suo marito. Per paura di dover affrontare ancora delle dure discussioni e di rimettere di nuovo in bilico il loro matrimonio, la Guarnieri non trova il coraggio di rivelare al Conti che Alan Sterling le ha offerto un nuovo lavoro a New York. Anche stavolta si tratta di un'occasione d'oro per la bella figlia di Umberto che, incapace di trovare pace, si confessa con il padre e sua zia Adelaide. Ma né il Commendatore né la Contessa sono in grado di darle una soluzione ai suoi problemi. La spingono solo a essere sincera prima che Vittorio scopra da solo questa novità. Marta riuscirà a battere sul tempo il suo consorte oppure una nuova bugia finirà per rimetterli uno contro l'altro?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Rocco vuole comprare un anello di fidanzamento per Maria

La gara ciclistica è stata un successo. Rocco ha trionfato su tutti e oltre ad aver scatenato l'interesse su di lui da parte di un direttore sportivo, il ragazzo ha ricevuto un premio in denaro. L'Amato decide di utilizzarlo per comprare un anello a Maria ma la sua mancanza di gusto in fatto di gioielli e la sua poca attitudine alle cose romantiche, gli provocano non pochi problemi. Il ragazzo dovrà cercare qualcuno che lo aiuti a fare l'acquisto giusto. Intanto Giuseppe continua a spingerlo ad accelerare il fidanzamento. Il marito di Agnese non vede l'ora che il nipote sposi la bella Puglisi e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il terribile Amato senior ha in mente uno dei suoi loschi piani.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Cosimo prepara la partenza per Parigi

Gabriella è sconvolta dalla decisione di Cosimo di trasferirsi a Parigi. Non si tratta purtroppo di un pensiero estemporaneo. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Bergamini ha seriamente intenzione di lasciare Milano per cominciare una nuova vita all'estero. Per organizzare tutto al meglio, il ragazzo chiede a sua madre Delfina cosa ne pensa di questa sua idea. Vorrebbe infatti che anche lei lo seguisse oltralpe e che stesse con lui e Gabriella. Non sappiamo cosa dirà la vedova Bergamini ma sappiamo per certo che la bella Rossi avrà non poche difficoltà a fare una scelta. Abbandonare Il Paradiso non era certo nei suoi piani!

