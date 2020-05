Anticipazioni TV

Vittorio ha un'idea per promuovere il Paradiso delle Signore: uno spot pubblicitario.

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di domani - martedì 19 maggio 2020 - Vittorio ha un'idea per promuovere il Paradiso. Vuole creare un video promozionale per il grande magazzino ma decide di non coinvolgere sua moglie Marta, nella sua realizzazione. Nicoletta si unisce alle Veneri per una serata al cinema per distrarsi dai suoi problemi matrimoniali. Riccardo, che non perde occasione di passare del tempo con lei, cerca di strapparle un appuntamento. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Novità al Paradiso

Il Paradiso ha dimostrato di saper superare ogni difficoltà persino la rapina, che ha messo in pericolo il grande magazzino. Tutto merito del suo staff e del suo direttore, Vittorio. Il Conti ha preso a cuore il progetto de Il Paradiso delle Signore, eredità del suo grande amico Pietro Mori, e intende fare di tutto per proteggere e ingrandire il grande magazzino. È così che, sfruttando le sue abilità di ex pubblicitario, propone un nuovo progetto per promuovere il negozio e attirare più clienti: uno spot pubblicitario. Per girarlo, decide di non chiedere aiuto a sua moglie Marta ma di far seguire la regia a una sua vecchia conoscenza: Elsa. Questa scelta creerà dissapori tra lui e la bella Guarnieri?

Riccardo non molla la presa su Nicoletta ne Il Paradiso delle Signore del 19 maggio 2020

Gabriella ha finito il bozzetto per la nuova collezione del Paradiso delle Signore ed è felice che il suo lavoro sia riuscito bene, nonostante l'ansia iniziale. Purtroppo però, perde un oggetto per lei importantissimo e Salvatore, da vero cavaliere, si offre di recuperarlo. Intanto le Veneri decidono di andare al cinema e Nicoletta si unisce a loro per distrarsi dai problemi che ultimamente la stanno assilando. La ragazza ha tradito suo marito Cesare con Riccardo ed è ormai certa di amare ancora il Guarnieri. Proprio quest'ultimo approfitta dell'uscita della ragazza per chiederle un appuntamento, stavolta non alle prime luci dell'alba come ormai sono soliti fare per non essere scoperti.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.