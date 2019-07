Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 luglio 2019: Luciano e Clelia pericolosamente vicini

Anticipazioni TV

Luciano e la capo commessa Clelia hanno un grande feeling. Gli ultimi avvenimenti finiscono per avvicinarli pericolosamente l'un l'altro.

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 19 luglio 2019, Luciano si avvicina pericolosamente alla capo commessa Clelia mentre al colloquio in carcere, Andreina non trova Vittorio ma un altro uomo ad aspettarla. Non sarà una bella sorpresa! Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani su Rai 1 sempre a partire dalle 15.40.

Luciano e Clelia pericolosamente vicini nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 19 luglio 2019

Luciano è l’unico ad aver tenuto i nervi saldi davanti agli ultimi eventi che hanno scosso prima la sua famiglia poi il Paradiso delle Signore. È lui infatti ad aver frenato la moglie Silvia che vuole costringere Nicoletta a sposare Riccardo ed è ancora lui a sostenere le attività del grande magazzino, ora che Vittorio sembra aver perso la testa per le preoccupazioni per Andreina. In questo clima poco disteso, l’unica a fornirgli un valido sostegno è Clelia. Tra i due si era già notato un certo feeling ma il Cattaneo non ha mai mostrato segni di cedimento. Eppure questo integerrimo uomo di altri tempi, riesce a ritrovare un attimo di serenità solo a fianco della bella Calligaris. La capo - commessa condivide con lui alcune preoccupazioni personali e proprio per queste, sarà protagonista di un episodio increscioso: davanti agli occhi basiti del contabile, sfogherà le sue frustrazioni trattando con freddezza una cliente.

Andreina a colloquio con Umberto Guarnieri

Vittorio trova conforto solo nei brevi momenti in cui riesce ad andare a colloquio con Andreina. Purtroppo uno di questi momenti gli viene improvvisamente e inspiegabilmente negato… La Mandelli, sicura di trovare il suo compagno ad attenderla nella sala colloqui, si troverà una sgradita sorpresa davanti agli occhi. Si tratta di Umberto Guarnieri, arrivato in carcere per ricattarla. Umberto le proporrà di aiutarla a essere scagionata ma solo se lei gli cederà le sue quote del Paradiso…

