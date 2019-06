Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 giugno 2019: Luciano tradisce Vittorio

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 19 giugno 2019, il ragionier Luciano Cattaneo si troverà a dover fare i conti con se stesso e con il suo tradimento nei confronti di Vittorio. Il Cattaneo sta infatti facendo il doppio gioco, lavorando per Umberto. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani su Rai1 sempre a partire dalle 15.40.

Luciano a un bivio nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 19 giugno 2019

Umberto ha convinto Luciano a lavorare per lui ma ora il Cattaneo è molto combattuto. Si trova infatti obbligato a scegliere se essere fedele al Guarnieri oppure al suo amico Vittorio. Il ragioniere sa di non potersi fidare completamente del commendatore e della sua famiglia ma è consapevole che è solo grazie al loro prestito, che il Paradiso ha potuto riaprire. Allo stesso tempo, sa di aver voltato le spalle a un caro amico, con cui condivide gioie e dolori della loro attività. Come si comporterà il Cattaneo? A chi deciderà di dare il suo appoggio ma soprattutto la relazione tra sua figlia Nicoletta e Riccardo, naufragata con grande dolore da parte della ragazza, lo influenzerà?

Le Veneri organizzano un'uscita in discoteca e Marta si unisce sperando di incontrare Vittorio

Nel frattempo le Veneri si preparano a uscire tutte insieme. Le ragazze hanno organizzato una serata in discoteca e sono molto emozionate. Tina prende coraggio e chiede al Conti di unirsi a loro mentre Gabriella vorrebbe riuscire ad attirare l'interesse di Salvatore. Marta, nonostante le rimostranze del padre, si unisce al gruppo sperando di incontrare Vittorio.

