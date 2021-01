Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 gennaio 2021: Beatrice e Vittorio separati da una Lettera...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore del 19 gennaio 2021. Nell'episodio in onda su Rai1, Beatrice e Vittorio non riescono a stare lontani, mentre Salvatore litiga con il padre.

Il Paradiso delle Signore è stato improvvisamente cancellato lunedì 18 gennaio 2021, ma i palinsesti Rai non sono ancora stati aggiornati, lasciando i fan della Soap con tanti dubbi. La rete recupererà l’episodio oppure lo farà slittare direttamente, mandando in onda quello successivo? Ci pensiamo noi a chiarirvi le idee: scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate del 18 e 19 gennaio 2021, in onda alle 15.55 su Rai1.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 gennaio 2021: Maria alla conquista di Rocco

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore, che sarebbe dovuta andare in onda il 18 gennaio 2021 ed è invece stata sostituta dallo speciale del Tg1 in collegamento con la Camera dei Deputati, Agnese ha scelto di rimanere sposata con Giuseppe, ma l’uomo è sempre più autoritario e arriva a chiederle di non recarsi al Paradiso a lavorare. Salvatore è furioso con il padre e Gabriella interviene in suo aiuto, spinta dai sentimenti che prova ancora per l’ex fidanzato e dalla crisi con Cosimo. Nel frattempo, Rocco ha promesso ad Irene di aiutarla a trovare un luogo dove trascorrere la notte, dopo che la Venere si è vista costretta a lasciare il suo giaciglio al magazzino. Il segreto comune avvicina Rocco e Irene, ma il ritorno di Maria rimette tutto in discussione. La ragazza è tornata dalla Sicilia con un solo obiettivo: conquistare l’Amato. Dopo aver iniziato il suo lavoro come segretaria di Luciano Cattaneo, Beatrice sente di voler essere indipendente ma non può negare di provare ancora un forte sentimento per Vittorio. I due ex amanti si confortano e decidono di comune accordo di lasciare che il passato sia passato.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 gennaio 2021: Vittorio e Beatrice pericolosamente vicini…

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore del 19 gennaio 2021, Beatrice e Vittorio tenteranno di convivere mantenendo le giuste distanze per non rivangare la loro storia passata e riaccendere la passione. Sebbene sia desiderosa di rimuovere il Conti dalla sua mentre, Beatrice pensa spesso a lui al punto di immaginare la loro vita insieme. Ad infrangere i sogni di Beatrice ci pensa un’appassionata lettera di Marta, che scrive del suo soggiorno in America e confessa di sentire la mancanza del marito. Nel frattempo, grazie a Don Saverio, Rocco mantiene la promessa fatta ad Irene e le trova una giusta sistemazione per la notte. La vicinanza tra l’Amato e la Venere de Il Paradiso infastidisce non poco Maria che, tornata dal suo viaggio in Sicilia, è sempre più sospettosa. Quando Giuseppe persuade Agnese a non andare a lavoro per la seconda volta nella stessa settimana, con modi ben poco garbati, Salvatore esplode e si scaglia contro il padre...

