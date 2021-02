Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 febbraio 2021: Beatrice prende il posto di Luciano. Marta è nei guai...

Anticipazioni TV

Marta ha affrontato Vittorio e ora sembra essere molto più serena. La Guarnieri non ritiene Beatrice un pericolo per lei e per il suo matrimonio anzi le ha fatto una proposta: prendere il posto di Luciano come ragioniere de Il Paradiso delle Signore. La vedova Conti, dopo un iniziale tentennamento, accetta di sostituire il Cattaneo, conscia di rischiare grosso accanto a Vittorio e alla sua legittima moglie. Le cose si mettono male per le signore del grande magazzino di Milano e le Anticipazioni della soap ci rivelano che molto presto la figlia di Umberto si accorgerà di essersi messa in un grande pasticcio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ludovica in pericolo

Adelaide ha perdonato Ludovica e le ha chiesto di prendere il posto della Gramini per l'organizzazione di un evento del Circolo. Per la Brancia è una grande occasione ma purtroppo finirà per mettersi nei guai. Il Mantovano si è accorto di lei e del suo strano rapporto con Marcello. Il criminale ha già cominciato a prenderla di mira e non si lascerà sfuggire certo l'occasione di metterla in difficoltà. La contessina si illude di essersi liberata di lui ma questa convinzione durerà per molto poco tempo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Un ultimo ricordo per Silvia

Silvia ha fatto davvero un gran bel lavoro. Don Saverio sarà sicuramente molto contento. La recita di Carnevale, organizzata dalla Cattaneo per la parrocchia e con la complicità de Il Paradiso delle Signore, sarà un successo. Silvia è pronta ad assistere alla prova generale, per poi fare i bagagli e trasferirsi a Parigi da Nicoletta. Dopo la partenza di Luciano, è tempo anche per lei di rifarsi una vita lontana da Milano. Le ultime ore passate nel grande magazzino le permetteranno di conservare nel suo cuore gli ultimi bei ricordi.

