Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 febbraio 2020: Irene bacia Rocco. Come reagirà Marina?

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – mercoledì 19 febbraio 2020 – Clelia cede al corteggiamento di Ennio e acconsente di passare una serata al cinema, in compagnia di Carletto. Rocco convince Brivio a concedere a Marina una parte nel fotoromanzo e Irene, gelosa, con la scusa di aiutare l'Amato a studiare le sue scene, lo bacia. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Ennio e Clelia, amore nell'aria in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 19 febbraio 2020

Al Paradiso c'è molta agitazione dopo che Cosimo ha raccontato dei problemi nella sua fabbrica. Le operaie hanno dato origine a uno sciopero e il Bergamini non trova soluzione per farlo cessare. Intanto Clelia, che sembra essersi interessata a Ennio, accetta il suo corteggiamento. Il vecchio amico di Vittorio pare aver fatto breccia nel cuore della Calligaris, che accetta di passare una serata insieme al suo cinema con il piccolo Carletto. La capo commessa avrà archiviato davvero la sua storia d'amore con Luciano o ora che tra il Cattaneo e Silvia c'è di nuovo tensione, tornerà a pensare al ragioniere?

Il Paradiso delle Signore: Irene bacia Rocco

Lorena ha strappato a Marina la parte da protagonista nel fotoromanzo. L'attrice, gelosa del rapporto della Venere con Rocco, ha usato le sue subdole arti per far cambiare idea a Brivio e ora il giovane Amato si sente in colpa per la sua amica. Rocco, per amore della Fiore, convince il produttore ad assegnarle un altro ruolo e Irene, che assiste al lento avvicinamento tra i due, decide di tornare all'attacco. Con il pretesto di aiutare il nipote di Agnese a studiare le scene, gli schiocca un bacio sulle labbra.

