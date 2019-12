Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 dicembre 2019: Riccardo aiuta Salvatore e Marcello

Silvia Farris di 18 dicembre 2019

Salvatore convince Marcello ad accettare l'aiuto di Riccardo per l'acquisto della caffetteria mentre Marta ha un'idea per non far partire Clelia.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – giovedì 19 dicembre 2019 – Agnese convince Armando a trasferirsi nel suo stesso palazzo mentre Salvatore persuade Marcello ad accettare l'aiuto di Riccardo per l'acquisto della caffetteria. Marta ha un'idea per convincere Clelia a rimanere al Paradiso e a non ripartire per Roma mentre Ludovica è sempre più gelosa di Angela ma il Guarnieri la rassicura. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1. Riccardo aiuta Salvatore e Marcello con la caffetteria in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 19 dicembre 2019 Agnese vuole a tutti i costi aiutare Armando e propone al magazziniere – nonostante il parere contrario di suo figlio e suo nipote - di trasferirsi a vivere nel vecchio appartamento di Angela e Marcello, ancora sfitto e nel suo stesso palazzo. Salvatore intanto convince Marcello ad accettare l'aiuto di Riccardo. Il Guarnieri si è infatti proposto di dare il suo supporto economico ai due ragazzi, per l'acquisto della caffetteria. Sarà un modo per liberarsi della presenza costante di Cosimo intorno alla sua Gabriella? Il Paradiso delle Signore: Marta ha un'idea per impedire a Clelia di partire Clelia ha comunicato di voler lasciare il Paradiso dopo le vacanze di Natale. In previsione della sua partenza, le Veneri pensano di comprare un regalo al piccolo Carletto ma Marta ha un'altra idea. Ha trovato infatti un modo per convincere l'ex capocommessa a rimanere a Milano. Ludovica è gelosa di Angela e del rapporto che la ragazza ha con Riccardo. Il ragazzo però la tranquillizza, dicendole che tra lui e la barista non c'è nulla. Intanto a casa Amato si respira aria natalizia, grazie al presepe. Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 dicembre 2019 Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.

di Silvia Farris Redattore Sezione TV

Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità