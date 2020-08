Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 agosto 2020: Federico lascia Roberta

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per l'episodio del 19 agosto 2020. Nelle trame della puntata della soap, in onda su Rai1 alle 15.40, Marcello ha paura che Federico abbia capito che tra lui e Roberta c'è stato qualcosa in sua assenza. La ragazza cede alla pressione della sua bugia e confessa la verità al fidanzato: ha baciato il Barbieri. Federico la lascia e parte per la Svizzera mentre Angela, sicura di non essere all'altezza della situazione, decide di non partecipare alle nozze della Contessa ma Riccardo, che la vuole al suo fianco, cerca di farle cambiare idea.

Marcello non ha mai dimenticato la bella Pellegrino, anzi continua a pentirsi per averla lasciata andare mentre Roberta è ancora in crisi. Le cose prendono una brutta piega quando il Barbieri comincia ad aver paura che Federico abbia intuito che, in sua assenza, tra lui e la bella Venere ci sia stato qualcosa. Per questo informa la ragazza di questi suoi dubbi e lei, cedendo alla tensione di questa terribile situazione, confessa al fidanzato di aver baciato il Barbieri. Come prevedibile, Federico reagisce freddamente alla scoperta e la lascia senza darle alcuna possibilità di spiegarsi. Il Cattaneo parte così per la Svizzera, pronto a riprendersi la sua vita e a tornare a camminare.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Angela teme il confronto con Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il coraggio di Angela vacillerà di nuovo davanti ad Adelaide. La ragazza teme infatti di non essere adatta a partecipare alle nozze della contessa, che sin dall'inizio le è stata ostile. Per questo motivo decide di non partecipare al matrimonio ma Riccardo cerca di farle cambiare idea. Il Guarnieri vuole a tutti i costi che la Barbieri entri a far parte della sua famiglia e farà di tutto per spronarla a superare le sue paure. Il lieto evento che vedrà sua zia protagonista, sarà la giusta occasione per lasciarsi il passato alle spalle e cominciare una vita insieme.

