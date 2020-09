Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 settembre 2020: Umberto scopre che Achille ha un'altra moglie...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 18 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap in onda alle 15.55 su Rai1, Marta si risveglia agitata dopo aver fatto un incubo. La Guarnieri ha sognato il ritorno della madre di Anna dopo che lei e Vittorio hanno deciso di adottarla. Umberto e Riccardo intanto scoprono che Achille Ravasi è già sposato con una donna americana e sono in pena per Adelaide. Roberta invece decide di accettare i biglietti per l'Expo, che Federico è riuscito a procurare grazie a Vittorio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta teme che le portino via Anna

Marta riuscirà ad adottare Marta? È una domanda ricorrente nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore e visti i colpi di scena a cui ci ha abituato la soap, la risposta potrebbe non essere positiva. Lo sa bene la Guarnieri che da quando suo marito le ha proposto di ufficializzare il loro rapporto con la bambina, trema al solo pensiero che qualcuno possa impedirle di realizzare il suo sogno. Per questo è tormentata dagli incubi e si sveglia agitata dopo aver sognato il ritorno della madre di Anna.

Umberto scopre il segreto di Achille in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 18 settembre 2020

Umberto è in pena per Adelaide. Il Guarnieri ha capito che qualcosa non va e che la sua amata cognata è in pericolo. Per questo ha deciso di intraprendere un viaggio a New York alla sua ricerca e può contare sull'aiuto di suo figlio Riccardo. I due scoprono l'amara verità su Achille. Ravasi è già sposato con una donna americana e dunque il matrimonio con Adelaide è nullo! Ma dov'è finita la Contessa? Perché dopo questa scoperta non è tornata a casa? Umberto giura di vederci chiaro nella faccenda.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Roberta da una chance a Federico

Federico è tornato da Roberta, con il cuore in mano e con tante scuse per come si è comportato. La ragazza è però ora più confusa che mai e Marcello sempre più vicino al suo cuore. Per questo motivo il triangolo amoroso Cattaneo/Pellegrino/Barbieri promette di lasciarci con il fiato sospeso. Sembra però che il prossimo ad acquisire punti, in questa sfida per il cuore di Roberta, sia Federico. La ragazza accetta infatti i biglietti che il figlio di Luciano è riuscito a procurarsi in occasione dell'Expo 61.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.