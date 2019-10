Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 ottobre 2019: Marta e Vittorio si sposano!

Anticipazioni TV

Il grande giorno è finalmente arrivato. Marta e Vittorio si sposano mentre Riccardo corre da Nicoletta...Margherita sta male.

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 18 ottobre 2019 ci rivelano che Marta e Vittorio coroneranno il loro sogno d'amore. I due si sposano e la cerimonia sarà per tutti una sorpresa. Cosimo, durante il ricevimento, approfitta dell'assenza di Salvatore per invitare a ballare Gabriella mentre Riccardo corre da Nicoletta, dopo aver scoperto che Margherita sta male. Angela incontra un uomo misterioso, fuori dal Circolo. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Rai1.

Le nozze di Marta e Vittorio in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 18 ottobre 2019

Il giorno che tutti aspettavamo è finalmente arrivato. Marta e Vittorio si sposano! Dopo aver rischiato che il loro giorno fosse rovinato, gli sposi raggiungono insieme l'altare e si dichiarano il loro amore. Raggiungono poi il Circolo per festeggiare dopo una cerimonia sorprendente...persino per la sposa. Cosimo, durante il ricevimento, approfitta del fatto che Salvatore si è allontanato per prendere da bere e invita Gabriella a ballare. L'Amato scoppia di gelosia!

Margherita sta male e Riccardo corre da lei ne Il Paradiso delle Signore

La festa continua tra l'allegria di tutti e la gelosia di Salvatore. Angela riceve una chiamata da Nicoletta. La Cattaneo, rimasta a casa, è molto agitata. Margherita si è sentita male e ha bisogno di aiuto. Riccardo intercetta la telefonata e corre dalla sua ex fidanzata. Angela invece esce dal Circolo e si incontra con un uomo misterioso. Cosa nasconde la Barbieri?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1