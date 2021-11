Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 novembre 2021: Giuseppe medita vendetta contro Armando

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 18 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, Giuseppe comunica che tornerà in Germania ma non prima di essersi vendicato di Armando.

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 18 novembre 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Giuseppe ha deciso di giocare sporco sino in fondo. Comunica ai figli di voler tornare in Germania ma non rivela loro i veri motivi che lo spingono a tornarci. L'Amato ha tutta l'intenzione di non dire nulla sul suo tradimento ma non vuole certo partire prima di essersi preso una vendetta contro Armando. Medita quindi un piano contro il Ferraris. Intanto Stefania scopre che Gemma non le ha volutamente comunicato l'invito a cena al Circolo con tutta la famiglia. La ragazza stavolta non riesce a stare zitta e dopo aver affrontato la sua collega, rivela tutto a Ezio e Veronica, che decidono di punire la nuova Venere. Vittorio promette ad Agnese di prendersi cura di Tina. Non la lascerà mai sola durante questo momento molto difficile e delicato.

Giuseppe medita vendetta contro Armando ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 novembre 2021

Agnese ha messo con le spalle al muro Giuseppe. Lui non vuole lasciare la loro casa? Bene, allora dovrà rivelare ai suoi figli del suo tradimento. L'Amato decide però di non dire nulla ai suoi ragazzi e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il magazziniere deciderà di lasciare Milano e di tornare in Germania. Comunicherà quindi a Tina e Salvatore della sua imminente partenza, tacendo sui reali motivi. Ma prima di lasciare la città e Il Paradiso, escogiterà un modo per vendicarsi di Armando. Giuseppe non intende certo andarsene prima di dare una sonora lezione al capomagazziniere, da sempre ostile nei suoi confronti e colpevole di aver cambiato sua moglie Agnese.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania contro Gemma!

Gemma è pericolosa e Stefania ne sa qualcosa. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Colombo scoprirà che la sua sorellastra non le ha riferito dell'invito a cena al Circolo. Ezio si era molto raccomandato con lei di far sapere a Stefania della loro serata ma Gemma si è guardata bene dall'informare la sua collega. La figlia di Gloria andrà su tutte le furie e stavolta non lascerà che la nuova venere la faccia franca. Dopo averla affrontata faccia a faccia, racconterà tutto a Ezio e a Veronica che, furiosi, decideranno di punire Gemma. Tra le due giovani è ormai guerra aperta.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio promette ad Agnese di occuparsi di Tina

Tina ha finalmente ricevuto l'appoggio di suo padre all'operazione e si prepara a subire l'intervento. La ragazza è molto spaventata così come lo è Agnese. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Vittorio interverrà per riportare la serenità a casa Amato. Il Conti prometterà alla sua sarta che starà vicino a sua figlia e che non abbandonerà il suo fianco in questo momento difficile e delicato.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 15 al 19 novembre 2021

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.