Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 novembre 2020: Roberta a un bivio...

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 18 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Gabriella non si dà pace per il fallimento dei bozzetti per la collezione natalizia, presentati a Vittorio. Agnese cerca di consolarla. La sarta le consiglia di lavorare da casa per trovare una migliore ispirazione. Umberto cerca di coinvolgere sempre più Federico nelle sue iniziative ma il ragazzo, contento e lusingato, non può sottrarsi dai suoi impegni al Paradiso. Clelia si impegna per trovare una nuova casa per Luciano mentre Roberta supera un esame decisivo per le sue scelte di vita.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gabriella delusa da Vittorio

L'ultimatum di Vittorio a Gabriella ha sortito uno strano effetto. La giovane stilista è in crisi ed è ormai chiaro che non solo sta trascurando Cosimo ma rischia di mettere in serio pericolo il suo lavoro a Il Paradiso delle Signore. Il Conti ha infatti bocciato i suoi bozzetti per la collezione di Natale e la Rossi, abbattuta, non sa proprio come fare. Per fortuna a tirarle su il morale c'è Agnese, che le consiglia di tornare a casa, rilassarsi e pensare serenamente a nuove idee. Gabriella riuscirà a uscire da questo limbo?

Roberta davanti a una scelta decisiva in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 18 novembre 2020

Per Roberta c'è aria di cambiamento. La bella Venere ha ricevuto un'offerta molto allettante dalla professoressa Barone e potrebbe lasciare Il Paradiso delle Signore. La ragazza insegue da tempo il sogno dell'insegnamento e la sua docente – che da tempo la stima – le ha proposto di trasferirsi a Bologna per insegnare. In questa puntata della soap, vedremo la Pellegrino aggiungere un nuovo tassello a questa vicenda. Superato un esame decisivo per la sua carriera, si troverà a fare una scelta molto difficile! Intanto Clelia è alla ricerca di una casa per Luciano. Il Cattaneo è pronto a lasciare la sua dimora coniugale.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto sempre più vicino a Federico

Nonostante le minacce di Silvia, furiosa contro di lui, Umberto non molla la presa su Federico. Sembra proprio che il commendatore voglia costruire un rapporto con il figlio che non sapeva di avere ma questo potrebbe costargli molto caro. Adelaide sospetta già qualcosa e Luciano non è certo felice di vedere il Guarnieri accanto al ragazzo. Federico pur lusingato dalle attenzioni di Umberto e felice di essere coinvolto nelle sue iniziative, è consapevole di aver preso un impegno con Vittorio e con Il Paradiso delle Signore e intende mantenere la parola data.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.