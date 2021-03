Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 marzo 2021: Giuseppe nei guai. Agnese rischia di pagarla cara...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 18 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Rai1, Giuseppe rischia di mettersi nei guai a causa del suo amico Girolamo.

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 18 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Anna, Maria e Irene hanno proposto a Stefania di trasferirsi a casa loro. Zia Ernesta ha però storto il naso e, dopo un'attenta ispezione a casa delle ragazze, conferma di non avere intenzione di lasciare sola la nipote. Intanto Giuseppe sta per mettersi nei guai. L'Amato si fa attrarre dal losco piano di Girolamo. Federico intanto scopre da Cosimo che il suo affare con Umberto potrebbe saltare da un momento all'altro mentre Dante propone a Vittorio di vendere i suoi abiti anche in America.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Zia Ernesta dice no al trasferimento di Stefania

Maria, Anna e Irene sono corse in soccorso di Stefania. Le tre ragazze, preoccupate che la loro amica debba andarsene, le hanno proposto di trasferirsi a casa loro. Stefania è entusiasta di questa novità ed è corsa ad avvertire zia Ernesta di avere trovato una possibilità per rimanere a Milano. Peccato però che la zietta non sia per nulla d'accordo. Decide infatti di ispezionare l'appartamento delle Veneri, per decidere se sia adatto o meno alla nipote. Il suo giudizio è terribile: è un NO a gran voce. Il posto non è adatto a Stefania e lei non abiterà mai là.

Giuseppe nei guai, nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 18 marzo 2021

A casa Amato non c'è proprio pace. Per evitare uno scandalo, Agnese ha dovuto lasciare Armando e chiudere definitivamente la loro relazione. La sarta ha deciso di dare una seconda chance al marito, che si è dimostrato un uomo diverso e attento ai bisogni degli altri. Il suo aiuto a Maria è stato determinante per convincere Agnese a provare a riavvicinarsi ma le cose sono destinate ad andare diversamente. Giuseppe si è infatti lasciato convincere a partecipare al losco piano del suo amico Girolamo. Attratto dalla promessa di soldi facili, il padre di Salvatore potrebbe finire nei guai e stavolta neanche un viaggio in Germania potrà risolvere la situazione. Intanto Federico è preoccupato per il suo amico Cosimo. Il Bergamini lo informa che l'affare in cui lui e Umberto sono coinvolti, potrebbe saltare da un momento all'altro.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Dante propone un nuovo progetto a Vittorio

Dante si sta dimostrando un uomo molto interessante. Vittorio è sempre più attratto dalle sue idee progressiste e di ampie vedute e deve ammettere che il Romagnoli gli ispira grande fiducia. Sarà anche perché il cugino di Fiorenza ha grandi progetti da condividere con il Conti. Gli propone infatti di vendere i suoi abiti anche oltreoceano. Il mercato Americano sarebbe molto felice di accogliere le creazione italiane de Il Paradiso delle Signore e certamente questo farebbe schizzare alle stelle le vendite del grande magazzino, facendolo conoscere quasi in tutto il mondo. Vittorio sembra pronto ad accettare e non vede l'ora di procedere in questa nuova avventura.

