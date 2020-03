Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 marzo 2020: Matrimonio finito per Luciano e Silvia

Anticipazioni TV

Luciano confessa a Clelia di non poter perdonare Silvia e che la loro convivenza sta diventando insopportabile.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda domani – mercoledì 18 marzo 2020 – Riccardo ha preso la decisione di lasciare Ludovica e corre da Angela mentre Luciano prova a ricucire i rapporti con Silvia...ma senza alcun successo. Il ragioniere confessa a Clelia che non potrà mai perdonare sua moglie e che la convivenza con lei si fa sempre più difficile. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Riccardo corre tra le braccia di Angela in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 17 marzo 2020

Passati ormai alcuni giorno dal loro ritorno a casa, Riccardo e Angela non riescono a stare lontani. Il Guarnieri ha però deciso di cambiare vita e di lasciarsi alle spalle il passato e gli “stupidi” orgogli familiari. Riccardo lascia Ludovica e finalmente è libero di correre tra le braccia di Angela, l'unica donna in grado di fargli dimenticare Nicoletta. La scelta del ragazzo sarà appoggiata da Umberto mentre, come prevedibile, Adelaide storcerà il naso. Il matrimonio tra un Guarnieri e una Brancia di Montalto avrebbe riportato la famiglia agli antichi fasti.

Il Paradiso delle Signore: Luciano confida a Clelia che tra lui e Silvia è tutto finito

Prima che Riccardo possa correre da lei, Angela si confida con le sue amiche ripercorrendo in modo sofferto quanto è accaduto la sera prima tra lei e il Guarnieri. Intanto Luciano invita a cena fuori Silvia per il suo compleanno. Il ragioniere ha voluto solo esaudire il desiderio di Federico che, preoccupato per i suoi genitori, sta cercando ogni modo per farli tornare in pace. Luciano è però sicuro che tra lui e sua moglie non possa più funzionare e confida a Clelia che la convicenza con Silvia sta diventando sempre più difficile. Al Paradiso invece Gabriella affronta le critiche alla sua collezione ma capisce di avere una valida alleata: Enza Sampò, a cui piace molto l'idea di sponsorizzare il bikini.

