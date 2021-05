Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 maggio 2021: Ludovica in pericolo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 18 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Rai1 vedremo che Fiorenza comincerà a pedinare Ludovica convinta che la ragazza nasconda qualcosa.

Vediamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 18 maggio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Giuseppe cerca di frenare gli entusiasmi sportivi di suo nipote Rocco, affinché il ragazzo si sbrighi a sposare Maria. Il giovane magazziniere però non si scoraggia e racconta alla sua fidanzata di aver ricevuto una proposta molto allettante da parte del direttore sportivo. Intanto Fiorenza, che non ha mai smesso di tenere d'occhio la sua rivale Ludovica, comincia a sospettare che la ragazza nasconda qualcosa. La Brancia ha infatti intensificato i suoi incontri con Finzi, nel tentativo di trovare un modo per salvare Marcello. Gabriella invece continua a ad avere dei forti dubbi circa il suo trasferimento a Parigi. La ragazza non riesce a confessare a Vittorio la novità ed è molto a disagio quando il Conti le prospetta impegni futuri al Paradiso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Giuseppe mette i bastoni tra le ruote a Rocco

Rocco ha vinto la gara ciclistica a cui ha partecipato la squadra de Il Paradiso. La bella prestazione del ragazzo ha attirato le attenzioni del direttore sportivo di un famoso team a due ruote, che ha proposto all'Amato un colloquio conoscitivo e un probabile ingaggio. Rocco è molto felice di questa novità ma teme che questo possa ritardare il suo fidanzamento con Maria. Dello stesso avviso è Giuseppe. Il marito di Agnese non è per nulla contento degli entusiasmi sportivi del nipote e cerca di riportarlo con i piedi per terra. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che l'Amato senior cercherà in ogni modo di accelerare il matrimonio tra Rocco e Maria e non certo per affetto nei confronti dei due ragazzi. L'uomo ha infatti un altro dei suoi piani in mente e non intenderà farsi mettere i bastoni tra le ruote. A sostenere il giovane magazziniere ci penserà, per fortuna, Armando sempre pronto a dargli una mano.

Ludovica è in pericolo, ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 maggio 2021

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Ludovica sta per finire in un grosso guaio. La mossa di Adelaide, di sostituire la Brancia a Fiorenza, sta per ritorcersi contro la Contessina. La Gramini non ha dimenticato lo smacco subito dalle due nobildonne e se non può toccare la Di Sant'Erasmo, può sempre vendicarsi della più giovane tra le due. Ed è così che ha cominciato a pedinarla, per studiare i suoi movimenti diventati all'improvviso molto sospetti. Fiorenza ha infatti cominciato a vedere che Ludovica si incontra sempre più spesso con l'avvocato Finzi. È qualcosa di molto strano e che sicuramente nasconde qualche oscuro segreto. La donna è sicura di arrivare a capo della questione e di distruggere la sua rivale, molto facilmente.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gabriella in difficoltà con Vittorio

Gabriella è sconvolta! Cosimo sembra proprio aver perso la testa. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che anche questa settimana non sarà facile per la coppia Bergamini-Rossi. I coniugi dovranno affrontare il terremoto che ormai ha invaso la loro casa. La stilista è molto preoccupata per la decisione di suo marito di abbandonare Milano e di trasferirsi a Parigi. Cosimo vuole allontanarsi il più possibile da Umberto e dal tormento che gli ha causato dopo aver letto la lettera di suo padre ma Gabriella non vorrebbe lasciare il suo lavoro al Paradiso, che le sta dando grandi soddisfazioni. Per questo si sente molto a disagio quando Vittorio le parla di progetti per il futuro. Si tratterà quindi di una decisione piuttosto difficile da prendere e in ballo non c'è solo il suo futuro professionale ma anche e soprattutto la sua serenità matrimoniale. Cosa deciderà di fare?

