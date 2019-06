Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 giugno 2019: Umberto mette alle strette Vittorio

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì 18 giugno 2019, Nicoletta confessa alle amiche di aver rotto con Riccardo e Luciano ne approfitta per dare una lezione al giovane. Umberto cerca di mettere alle strette Vittorio per ottenere non solo che lui e Marta si allontanino ma anche che il ragazzo gli ceda il controllo del Paradiso. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Rai1.

Luciano si prende la sua rivincita nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 18 giugno 2019

Nicoletta ha scoperto che Riccardo l'ha ingannata. Il subdolo piano di Ludovica alla fine ha portato al risultato sperato e ora la Cattaneo informa le sue amiche, che la sua storia d'amore con il giovane rampollo di casa Guarnieri è finita. La ragazza è visibilmente scossa e delusa ma suo padre sembra essere dell'umore opposto. Luciano è certo preoccupato per la sua bambina ma ora che può, si prende la sua rivincita contro quel ragazzo che non l'ha mai convinto e che non ha mai visto bene accanto a Nicoletta.

Umberto vuole il controllo del Paradiso

Un altro padre sembra non vedere di buon occhio le frequentazioni della figlia. Umberto crede infatti che la vicinanza di Vittorio a Marta, nuoccia non tanto alla ragazza quanto ai suoi affari. Decide così di trovare un valido alleato nel grande magazzino e di mettere alle strette il Conti. Il suo obiettivo è quello di mettere le mani sul Paradiso, ottenendo il pieno controllo di tutte le sue attività. Ma Vittorio non si lascerà così tanto facilmente convincere ad abbandonare il sogno che ha condiviso con il suo compianto amico Pietro Mori.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1