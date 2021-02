Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 febbraio 2021: Marta affronta Vittorio. Cos'è successo con Beatrice?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 18 febbraio 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai, Marta chiede spiegazioni a Vittorio riguardo alla sua relazione con Beatrice.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 18 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Pietro ha rivelato a Marta che tra Vittorio e Beatrice c'è stata una relazione. La Guarnieri, stupida dalla scelta del marito di non dirle nulla in proposito, decide di chiedergli spiegazioni. Intanto Salvatore non sopporta che suo padre si sia licenziato e teme che la sua famiglia possa risentirne. Adelaide perdona Ludovica e le concede una seconda possibilità. La Contessa dà alla Brancia un compito ma questo getta la ragazza tra le grinfie de il Mantovano.

Marta affronta Vittorio, nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 18 febbraio 2021

Marta ha scoperto la verità tra Vittorio e Beatrice. Non pensando di scatenare alcuna gelosia, Pietro ha rivelato alla zia che tra sua madre e il Conti, c'è stata una storia d'amore. Sebbene sia consapevole si tratti di una liaison giovanile, la Guarnieri non si capacita del perché suo marito non gliel'abbia mai detto. Si sarebbe infatti aspettata che Vittorio le raccontasse tutto e invece ora le cose si complicano. Marta comincia a essere in un certo senso preoccupata per la presenza della cognata a casa sua. Decide però di non allarmarsi più del dovuto e, prima di giungere a conclusioni affrettate, chiede al consorte di raccontarle tutto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvatore e Giuseppe, lo scontro continua

Giuseppe si è licenziato. L'Amato ha lasciato il suo lavoro come portiere notturno, stanco di non passare sufficientemente tempo insieme ad Agnese. L'uomo è più che altro stanco di non tenere d'occhio sua moglie, sicuro che in sua assenza lei e Armando si vedano di nascosto. Alla luce di questi fatti, Salvatore torna alla carica. Il ragazzo vorrebbe che suo padre si togliesse da mezzo il prima possibile e lasciasse in pace lui e sua madre. Non sarà però facile liberarsi di Giuseppe e per il buon capo magazziniere diventerà sempre più complicato riuscire a coronare il suo sogno d'amore.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica tra le grinfie del Mantovano

Federico è riuscito a far rientrare Ludovica nelle grazie di Umberto e pure di Adelaide. Il Cattaneo ha compiuto quasi un miracolo, visto come i Guarnieri avevano chiuso ogni rapporto con la Brancia. Dopo l'inganno della gravidanza inesistente, Ludovica era stata costretta ad allontanarsi da Milano per non rischiare davvero di venir screditata. Ma ora le cose sono cambiate. La Di Sant'Erasmo ha deciso di darle una seconda possibilità e le ha dato il compito di organizzare l'evento del Circolo, facendo le veci della Gramini. Questo nuovo incarico mette però Ludovica in pericolo. Il Mantovano – a conoscenza che la ragazza si sta impicciando di faccende non sue – decide di farle paura.

