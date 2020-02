Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 febbraio 2020: Lorena furiosa contro Marina mentre Federico...

Anticipazioni TV

Lorena fa una scenata a Brivio per strappare la parte affidata a Marina mentre Federico esprime il suo desiderio di tornare a lavorare al Paradiso.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani - martedì 18 febbraio 2020 -mentre Federico vuole tornare a lavorare al Paradiso, Lorena scopre che Marina avrà un ruolo da protagonista nel fotoromanzo e, istigata da Irene, convince Brivio ad affidare a lei la sua parte. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Federico vuole tornare al Paradiso in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 18 febbraio 2020

Il giovane Cattaneo ha ritrovato la voglia di vivere e ora che sta meglio, vuole tornare a lavoro. Galvanizzato dal Concorso di San Valentino e dai complimenti di Adelaide, il giovane esprime il desiderio di rientrare al Paradiso delle Signore e chiede al padre di fissare un incontro con Marta. Federico ignora di essere al centro di una storia più grande di lui. Luciano ha infatti scoperto che non è il suo vero padre e che Silvia lo ha tradito.

Il Paradiso delle Signore: Lorena gelosa di Marina, mette nei guai la Venere

Brivio ha proposto a Rocco e Marina di diventare i nuovi protagonisti del suo fotoromanzo. Purtroppo questa decisione non piace per nulla a Lorena. Quando infatti l'attrice scopre dell'opportunità offerta alla Venere - sua grande rivale in amore - fa una scenata di gelosia all'editore e ottiene per lei la parte della commessa. Ad aizzarla è Irene, fermamente decisa a conquistare il cuore di Rocco Amato e desiderosa di mettere la sua collega fuori gioco.

