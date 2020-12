Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 dicembre 2020: Roberta disperata! È finita tra lei e Marcello...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 18 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Roberta è disperata. La ragazza racconta a Gabriella di aver visto Marcello baciare Ludovica. Intanto Agnese riceve un bellissimo regalo da Armando ma anche Giuseppe ha una sorpresa per sua moglie. Umberto ha in mente un dono per Federico mentre Cosimo, per risollevare l'umore di Gabriella, organizza una cena romantica solo per loro al Circolo.

Roberta disperata! È finita tra lei e Marcello in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 18 dicembre 2020

Marcello ha preso una decisione sconvolgente: tradire Roberta! Il Barbieri si è fatto beccare mentre baciava Ludovica. Spaventato che il Mantovano potesse fare del male alla Pellegrino – come aveva minacciato di fare – il ragazzo ha scelto di allontanare da lui la sua amata e di metterla così in salvo. La sua scelta ha ovviamente delle forti ripercussioni su Roberta che, con il cuore a pezzi, corre a casa. Tra le lacrime confida a Gabriella quanto ha appena visto, convinta ormai che tra lei e Marcello sia tutto finito.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Agnese contesa tra Armando e Giuseppe

Il ritorno di Giuseppe a Milano ha messo in crisi Agnese. L'Amato non sa come comportarsi con il marito e non sa soprattutto se credere alla sua versione dei fatti. Giuseppe giura di non aver mai tradito la sua famiglia e di essere stato costretto a rimanere in Germania per via di alcuni cattivi affari in cui si era cacciato. Ma quello che ha visto Salvatore è molto chiaro e nessuno riuscirà a toglierglielo dalla mente. Agnese è molto confusa e vorrebbe continuare la sua storia d'amore con Armando. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il capo magazziniere, per farle sentire la sua presenza e il suo sostegno, le farà un bellissimo regalo. Ma a guastare il momento ci penserà Giuseppe, che ha in serbo una sorpresa per sua moglie: ha deciso che per Natale la porterà a Partanna.

Il Paradiso delle Signore: Umberto vuole fare un regalo a Federico

Il Natale si avvicina e Umberto vorrebbe fare un regalo a Federico. Il Guarnieri si è molto affezionato al ragazzo e intende essere presente, come può, nella sua vita. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che il commendatore si assicurerà che né Marta né Riccardo vengano a scoprire la novità sul loro fratellino. Intanto Cosimo, vedendo Gabriella molto triste per quello che è successo a Roberta, decide di organizzare una serata romantica al Circolo, solo per loro due.

