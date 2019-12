Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 dicembre 2019: Pericolo al Paradiso! Clelia deve lasciare il Paradiso

Anticipazioni TV

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – mercoledì 18 dicembre 2019 – Clelia comunica a Luciano che rimarrà a Milano per Natale ma aggiunge che ha intenzione di lasciare la città molto presto. Il Cattaneo informa Vittorio e insieme cercano di trovare una soluzione al posto vacante al Paradiso. Agnese scopre che l'appartamento di Angela è ancora sfitto e consiglia alla padrona di casa di prendere Armando come inquilino. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Clelia pronta a ripartire in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 18 dicembre 2019

Luciano e Clelia, sin dal ritorno della Calligaris, stanno reprimendo i loro sentimenti. L'amore tra la capocommessa e il ragioniere non è tramontato nonostante la distanza ma ora per la bella Clelia, è quasi arrivato il momento di fare i bagagli. Lo comunica a Luciano, incontrato per caso in caffetteria. Lo informa della sua decisione di rimanere al Paradiso per aiutare durante le feste di Natale ma di avere intenzione, finite le vacanze, di lasciare Milano stavolta per sempre. Luciano corre a informare Vittorio e i due cercano di trovare una soluzione per non lasciare vacante il posto di capocommessa.

Il Paradiso delle Signore: Agnese aiuta Armando a trovare casa

È ormai abbastanza chiaro che Agnese abbia cambiato totalmente opinione nei confronti di Armando. Il loro non era stato certo un primo incontro idilliaco ma con il tempo il magazziniere è riuscito a fare breccia nel cuore dell'algida – almeno in apparenza – signora Amato. Ora tra i due sembra esserci qualcosa di più di una semplice amicizia e la sarta, scoperto che l'appartamento di Angela e Marcello è ancora sfitto, suggerisce alla padrona di casa di affittare la casa ad Armando, che ha bisogno di un nuovo alloggio e che sarà di sicuro un inquilino fidato.

