Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 ottobre 2018: Antonio rischia di non partire per la Sicilia

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 17 ottobre 2018, Antonio mette in pericolo la sua partenza per la Sicilia mentre Luca teme che Umberto sia vicino a scoprire la sua vera identità. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata in onda oggi su Rai 1 sempre a partire dalle 15.30.

Il ritorno di Andreina ha profondamente scombussolato Marta. La Guarnieri si trova davanti a un bivio: da una parte è consapevole di dover aiutare la Mandelli a sfuggire all'arresto, dall'altra la vicinanza tra lei e Vittorio le crea grande fastidio. Anche per Andreina non è una situazione facile. Si è infatti resa conto che tra il suo fidanzato e la sua collaboratrice c’è un grande feeling e la cosa ovviamente la rende sospettosa nei confronti di Marta. Proprio per liberarsi da questo peso, all'oscuro da tutti, l’ereditiera pensa a un piano di fuga in cui includerà anche il suo Vittorio. Intanto anche un altro personaggio deve combattere per riavere il suo amore e non sarà un’impresa facile.

Antonio rischia di non poter partire per la Sicilia in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 17 ottobre 2018

Antonio si è messo nei guai. Lo scatto d’ira contro un pugile lo porta a rischiare di perdere il suo lavoro nella palestra ma anche al bar. Il nervosismo accumulato dopo aver scoperto che il suo fidanzamento con Elena è stato annullato e che la ragazza è stata promessa a un altro contro il suo volere, l’ha portato a compiere dei passi falsi. Ora tutti i sacrifici per poter raggiungere la Sicilia e risolvere la situazioni sembrano essere stati resi vani e l’Amato soffre moltissimo per non poter correre in aiuto della sua amata, costretta a stargli lontano. Intanto Umberto chiede aiuto ad Adelaide per scoprire il mistero sul passato di Luca Spinelli, sempre più misterioso e pericoloso per la famiglia Guarnieri.

Luca teme di essere scoperto

Il ritorno di Elio Sermoneta provoca solo guai a Luca Spinelli. Nonostante la grande amicizia che li lega, Luca non ha nessuna intenzione di aiutare Elio, convinto che la sua vicinanza possa creargli problemi. In effetti Spinelli non ha tutti i torti; le sue paure iniziano a prendere forma quando l’amico gli rivela che da casa sua sono state rubate le foto delle loro famiglie. Luca, spaventato, è convinto che dietro questo insolito furto ci sia lo zampino di Umberto. Riconosce infatti in un uomo con il cappello, una figura già vista a casa Guarnieri.

