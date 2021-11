Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 novembre 2021: Gemma è pericolosa. Stefania è in pericolo?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 17 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, Gemma è sempre più gelosa di Stefania e giocherà un brutto scherzo alla Colombo.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 17 novembre 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Anna ha finalmente accettato che Salvatore l'accompagni a fare visita alla figlia e i due sembrano riuscire a vivere il loro amore. Anche Tina sembra più felice; Giuseppe si è convinto che l'operazione sia la soluzione più giusta per lei. L'Amato sta giocando però sporco. Vuole conquistare la fiducia dei figlia ma Agnese, furiosa con lui e decisa a non perdonarlo, gli impone di rivelare tutta la verità ai “loro bambini” se non vuole andar via di casa. Intanto Gemma è sempre più gelosa di Stefania e del suo rapporto con Ezio. Furiosa gioca un altro brutto scherzo alla Colombo che, nel mentre, ha conquistato Vittorio con le sue doti giornalistiche, mostrate durante l'intervista a Flora.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Agnese minaccia Giuseppe, deve dire la verità ai figli!

Agnese ha cacciato di casa Giuseppe. La sarta ha scoperto che suo marito le ha mentito e ha nascosto di aver avuto un'amante e un figlio in Germania. Furiosa e delusa per il comportamento del consorte, non intende perdonarlo. L'Amato però non sembra intenzionato a lasciare la sua famiglia. La situazione si sta complicando e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Agnese lo metterà con le spalle al muro. Se vuole davvero rimanere nella loro casa, deve avere il coraggio di rivelare tutta la verità ai suoi figli. Giuseppe è ovviamente molto spaventato dal giudizio dei suoi “bambini” e non intende certo metterseli contro. Intanto Salvo e Tina sembrano ritrovare il sorriso. Anna ha accettato che Salvatore l'accompagni a far visita a sua figlia mentre Tina riceve l'appoggio di suo padre per l'operazione. Ma la loro serenità è solo momentanea!

Gemma è pericolosa. Stefania è in pericolo? Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 17 novembre 2021

Gemma è diventata una Venere. È ormai ufficiale e la ragazza è felice di lavorare nel grande magazzino più lussuoso di Milano. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che la figlia di Veronica non sarà ancora del tutto soddisfatta. Continuerà infatti a essere gelosa di Stefania e del suo rapporto con Ezio. L'amore tra padre e figlia sembrerà disturbarla sempre di più e per vendicarsi, giocherà un brutto scherzo alla sua sorellastra. Non sappiamo ancora di cosa si tratterà ma siamo sicuri che la Colombo dovrà nuovamente stringere i denti per amore del suo adorato papà. Gemma però non si fermerà qui. Al Circolo, mentre è a cena con i suoi, incontrerà di nuovo Marco e ne sarà ancora una volta stregata. Questo rapporto porterà a qualcosa di buono o sarà pericoloso?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Stefania conquista Vittorio!

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Gemma tirerà un colpo gobbo a Stefania. La Colombo, come abbiamo detto, dovrà ancora una volta fingere che tutto vada bene per non dispiacere suo padre. Intanto però si prenderà una sorta di rivincita. Conquisterà infatti Vittorio dopo avergli dimostrato le sue doti giornalistiche durante l'intervista di Flora. Insomma la Colombo sembra destinata a grandi cose anche fuori da Il Paradiso!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 15 al 19 novembre 2021

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.