Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 novembre 2020: Stefania conquista Federico?

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 17 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, mentre Pietro viene messo in punizione, Stefania crede che Federico si sia interessato a lei ma si tratta di un'illusione.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 17 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Gabriella e Roberta sono molto spaventate per il loro futuro ma dovranno, prima o poi prendere delle importanti decisioni. Intanto Pietro viene messo in punizione da Armando e per indurre il ragazzo a confessare i suoi errori, il capo magazziniere è costretto a punire pure Rocco. Intanto nel grande magazzino arriva il noto ciclista Sante Gaiardoni, con la fidanzata Elsa Quarta e Stefania si convince che Federico si stia finalmente interessando a lei ma si tratta solo di un'illusione. Gabriella ha pronti i bozzetti per la nuova collezione natalizia ma il suo lavoro non piace a Vittorio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gabriella e Roberta a un bivio

Gabriella e Roberta sono sull'orlo di una crisi di nervi. Per loro si avvicina il momento di fare una scelta. Entrambe le ragazze si trovano davanti a un bivio e devono prendere delle decisioni importanti riguardo al loro futuro. La Pellegrino deve scegliere se lasciare Milano per inseguire il suo sogno di diventare un'insegnante ma questo vorrebbe dire trasferirsi a Bologna. La Rossi invece sembra essersi appassionata al suo lavoro con le signore del Circolo ma sta trascurando il suo impegno con Il Paradiso delle Signore. Vittorio ha dato a Gabriella un ultimatum, che la ragazza dovrà rispettare. Purtroppo però le cose si metteranno male e la giovane stilista si vedrà stroncare di netto, la sua nuova collezione natalizia.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Pietro in punizione

La fedina penale di Pietro è ormai sporca e il ragazzo gode di una cattiva reputazione. Vittorio ha costretto il nipote a lavorare a Il Paradiso delle Signore per imporgli una regola e dargli una sonora strigliata. Il giovane però sembra essere finito di nuovo nei guai: una cliente si è lamentata di una consegna sbagliata e la colpa è ricaduta sul Conti jr. Armando, d'accordo con Vittorio, mette in punizione il figlio di Beatrice e per rendere la cosa più pensante, è costretto a coinvolgere pure Rocco nel suo provvedimento.

Stefania conquista Federico? Scopriamolo in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 17 novembre 2020

Il piano di Irene per conquistare Federico sembra aver dato i suoi frutti. Stefania è davvero felice che il ragazzo si stia accorgendo di lei e che finalmente le stia dando le attenzioni che ha sempre desiderato avere. Ma la bella Colombo potrebbe prendere un granchio. Ebbene sì, il Cattaneo pare si stia avvicinando a lei solo per affetto e non per vivo interesse sentimentale. Per Stefania sarà un duro colpo ma probabilmente non si perderà d'animo. Riuscirà a farlo innamorare di lei. Intanto al Paradiso c'è grande entusiasmo per la visita del noto ciclista Sante Gaiardoni e della sua fidanzata, la cantante Elsa Quarta.

