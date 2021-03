Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 marzo 2021: Maria e Irene in soccorso di Stefania. Ecco come...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 17 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Rai1, Maria e Irene, insieme ad Anna, hanno trovato un modo per permettere a Stefania di rimanere a Milano.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 17 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Stefania è molto triste. Non vuole lasciare Milano ma zia Ernesta è decisa a tornare a Lecco e la ragazza sembra non avere altra scelta che seguirla. Ma una sorpresa sta per cambiarle la vita! Intanto Anna, Maria e Irene superano i primi giorni di convivenza e non senza qualche problema. Ludovica e Marcello continuano a sentire la mancanza l'uno dell'altra mentre Fiorenza indaga sulla vita sentimentale di suo cugino Dante, appena arrivato da New York. Il Romagnoli, misterioso come non mai, ha in mente un affare da proporre a Vittorio ed è certo che il Conti accetterà.

Anna, Maria e Irene in soccorso di Stefania. Ecco cosa hanno in mente, nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 17 marzo 2021

Stefania deve andarsene! Zia Ernesta è stata molto chiara: vuole tornare a Lecco il prima possibile. Ora che Silvia e Luciano non sono più in città, è inutile che lei e sua nipote continuino a stare a Milano ed è quindi tempo di tornare nella proprio paese natale. La Columbo è disperata. Non vuole lasciare Il Paradiso delle Signore e la sua nuova vita. Purtroppo però sembra non avere alcuna possibilità di far cambiare idea alla sua zietta. Anna, Maria e Irene – superati i primi giorni di convivenza – hanno però una soluzione per lei. Le ragazze le propongono di andare a vivere con loro ma non sarà facile convincere zia Ernesta a lasciare sola Stefania.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello e Ludovica sempre più vicini

Ludovica e Marcello si sono detti addio. Convinti di non avere nulla a che fare l'una con l'altro e liberi dall'incubo del Mantovano, i due ragazzi hanno pensato di allontanarsi. Ma in questo periodo in cui sono stati separati, hanno capito di provare qualcosa di molto forte. Insomma pare che tra loro sia nato un sentimento e che, dopo il tempo passato insieme, non vogliano più nasconderlo. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che i due continueranno a cercarsi e che prima o poi riusciranno pure a ritrovarsi. Ma scoppierà davvero l'amore?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Fiorenza indaga su Dante

Dante Romagnoli è il nuovo personaggio de Il Paradiso delle Signore. L'affascinante new entry si è subito distinto per il suo coraggio e ha sventato il colpo de Il Mantovano al Circolo. Nel corse delle puntate si è scoperto che Dante è il cugino di Fiorenza Gramini. La sua “adorata” cuginetta, stranita dal suo arrivo a Milano, ha cominciato a indagare su di lui e sulla sua vita sentimentale. È infatti convinta che sia stata una donna a riportarlo in Italia. Il ragazzo al momento non sembra dare alcuna spiegazione in merito ma si limita a contattare Vittorio. Ha da proporgli un affare. Le Anticipazioni de Il Paradiso ci rivelano che il Conti sarà particolarmente attratto da questo nuovo lavoro e che stringerà con lui un accordo all'apparenza molto vantaggioso.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.