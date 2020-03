Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 marzo 2020: Gabriella in lacrime. Nuovi problemi per la stilista

Anticipazioni TV

Al Paradiso arrivano le prime critiche per il bikini. Gabriella è molto preoccupata per la sua carriera.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – martedì 17 marzo 2020 – mentre Agnese si mostra premurosa con Armando, che ha un forte mal di schiena, al Paradiso arrivano delle recensioni molto negative che colpiscono duramente Gabriella. L'entusiasmo però si riaccende quando la giornalista Enza Sampò mostra di apprezzare la novità del bikini, sponsorizzato nel grande magazzino. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Momenti intimi per Agnese e Armando in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 17 marzo 2020

Agnese e Armando stanno diventando sempre più intimi. Da quando la signora Amato ha scoperto il tradimento del marito, il capo magazziniere le è stato ancora più vicino e tra loro sta nascendo qualcosa. È così che quando Armando confessa di avere un forte mal di schiena, la sarta si prende cura di lui mostrandosi molto premurosa e invitandolo a stare a casa. Il magazziniere rifiuta però la proposta; non se la sente di lasciare Rocco da solo a lavoro.

Il Paradiso delle Signore: Gabriella preoccupata per le critiche alla sua collezione

Al Paradiso delle Signore è arrivata una grossa novità: il bikini. Il costume da bagno, rivoluzionario per l'epoca, ha creato non pochi fastidi nelle clienti del grande magazzino ma Gabriella – sostenuta da Vittorio– ha continuato a dedicarsi alla sua nuova collezione. Purtroppo però le prime critiche negative cominciano ad arrivare al Paradiso delle Signore. Una recensione negativa – in particolare – colpisce nel vivo la Rossi. L'entusiasmo però si riaccende per la visita di Enza Sampò. La giornalista ha preso molto a cuore l'iniziativa del dottor Conti.

