Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 luglio 2020: Flavia dà a Umberto un ultimatum...

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per l'episodio di venerdì 17 luglio 2020. Nelle trame della puntata della soap, in onda su Rai1 alle 15.40, Roberta è alle prese con la difficile condizione di Federico e si confida con Gabriella e Angela. Il povero Cattaneo continua rivivere come un incubo la rovinosa caduta che l'ha inchiodato su una sedia a rotelle mentre Luciano e Silvia non hanno il coraggio di dirgli che non potrà più camminare. Nel frattempo Flavia lancia un ultimatum ad Umberto e Ravasi continua a insinuare sospetti in Adelaide.

Federico non potrà più camminare, nelle puntata de Il Paradiso delle Signore del 17 luglio 2020

Roberta racconta ad Angela e a Gabriella la tremenda sensazione che ha provato nel rivedere Federico su una sedia a rotelle, la giovane è dilaniata dal senso di colpa: mentre il poverino era vittima del drammatico incidente, lei meditava di lasciarlo per Marcello, il ragazzo che le ha rapito il cuore allontanandola dal Cattaneo. Nel frattempo Silvia e Luciano, decidono di non rivelare la cruda realtà al giovane figlio e speranzosi di riuscire a cambiare le cose tengono Federico all'oscuro dell'attuale impietosa diagnosi: paralisi a vita. Vittorio viene a sapere da Luciano la verità su Federico, che intanto, in un sogno angoscioso, rivive il momento della caduta che gli ha provocato la frattura della vertebra.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flavia pone ad Umberto un ultimatum

Umberto sta facendo il doppio gioco. Per garantirsi l'opportunità di mettere le mani sull'eredià Brancia, sta corteggiando Flavia. La contessa non è però ingenua e ha capito che il Guarnieri sta giocando sporco. Per questo gli pone un ultimatum: o la loro relazione verrà alla luce e lui sceglierà di mettere da parte Adelaide o tutto si concluderà con un nulla di fatto. Intanto Ravasi, un vecchio amico di Adelaide, mette in guardia la Di Sant'Eramo e le insinua diversi dubbi sul cognato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Rocco e Salvatore indagano sulla scomparsa di Giuseppe

Salvatore e Rocco chiedono aiuto ad Armando affinché si attivi per avere più informazioni su Giuseppe Amato. Il capo magazziniere ha già scoperto qualcosa di terribile e nell'aria ci sono brutte notizie per Agnese. Chissà cosa sarà successo al padre di Salvatore, Tina e Antonio. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che per la sarta è in arrivo un periodo molto duro, ricco - purtroppo - di tristezza.

