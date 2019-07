Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 luglio 2019: Silvia ricatta Umberto

Anticipazioni TV

Silvia ha trovato un documento che potrebbe incastrare Umberto. Se il Guarnieri non vuole che venga divulgato, dovrà accettare il matrimonio tra Riccardo e Nicoletta.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 17 luglio 2019, Silvia trova un documento che potrebbe compromettere Umberto Guarnieri e inizia a ricattarlo mentre Tina si prepara al concorso di canto a cui è stata iscritta da Salvatore. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani su Rai 1 sempre a partire dalle 15.40.

Silvia ricatta Umberto in questa puntata de Il paradiso delle Signore del 17 luglio 2019

Silvia, la dinamica moglie di Luciano non ha intenzione di mollare la presa su Riccardo. Per farlo ha in mente di incastrare Umberto Guarnieri. La Cattaneo spinge Nicoletta a sposarsi ma da quando lo ha proposto, ha ricevuto un netto rifiuto da parte del marito che, per la sua bambina, ha altri progetti. Eppure la sorte sembra sorridere a un matrimonio riparatore. Silvia entra infatti in possesso di un documento pericoloso, contenente delle informazioni compromettenti che riguardano Umberto. La Cattaneo approfitta di questa occasione e lo ricatta: nasconderà le informazioni che ha letto solo se Riccardo sposerà la figlia.

Tina si prepara al concorso canoro

Mentre Marta e Vittorio si allontanano a causa di Andreina, Salvatore e Gabriella iscrivono Tina a un concorso canoro, ormai consapevoli del talento della ragazza e decisi a sostenerla. L’Amato viene così convinta a mettere tutta se stessa nella sua preparazione per vincere il primo premio. Salvatore è disposto a darle tutto il sostegno necessario e questo rende molto felice Tina, che si sente amata e apprezzata dal fratello. Solo il giovane Amato sembra però darle il suo supporto. La loro madre Agnese e Antonio sembrano interessarsi a ben altro, forse troppo vecchio stampo per aprirsi alle novità in casa.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 15 al 19 luglio 2019

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1