Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 giugno 2020, in replica: Un ritorno inaspettato

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Puntata de Il Paradiso delle Signore di Domani mercoledì 17 giugno 2020. Ecco cosa succede nell'Episodio in onda in Replica su Rai1.

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, della puntata di mercoledì 17 giugno 2020. Nelle Trame dell'Episodio della Soap, in onda su Rai1 alle 15.40, un ritorno inaspettato a Milano farà tremare la famiglia Calligaris. Clelia è tornata a Milano per recuperare dei documenti del marito. Oscar è morto e ci sono problemi con la sua eredità. La Calligaris chiede a Roberta di poterla incontrare per parlarle mentre Marta e Vittorio, di ritorno da Parigi, vengono a scoprire dei funerali del Bacchini. Luciano è ancora all'oscuro della novità e ricorda a Silvia il loro appuntamento per la serata al cinema.

Il ritorno di Clelia nelle Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 17 giugno 2020

Nuovi problemi per Silvia e Luciano. Il loro matrimonio potrebbe ritornare in crisi visto l'inaspettato ritorno a Milano di un personaggio. Stiamo parlando di Clelia che, dopo quasi un anno di assenza, fa capolino per sbrigare alcune faccende private. È mattina presto e la bella ex capo commessa si ferma davanti al Paradiso, ancora chiuso. La Calligaris è molto stranita di ritrovarsi di fronte alle vetrine del grande magazzino, a cui è ancora tanto legata. Il suo non è un viaggio di piacere e deve risolvere una situazione piuttosto spinosa. Oscar è morto e deve procurarsi dei documenti per la sua eredità. La bella non vuole però creare disagi e per questo, timorosa di rimettere piede all'interno de Il Paradiso delle Signore e di rivedere Luciano, chiede a Roberta di poterla incontrare.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta e Vittorio tornano da Parigi

La vacanza di Marta e Vittorio è finita e i due stanno per tornare da Parigi. Sulla via del ritorno i due scoprono, da un giornale, che Oscar è morto. La notizia stupisce i coniugi Conti, che non sanno come comportarsi. Luciano è ancora all'oscuro di tutto. Il Cattaneo ha recuperato il suo rapporto con Silvia e sta cercando dimenticare Clelia. Il ragioniere, prima di andare a lavoro, ricorda alla moglie dell'appuntamento per la sera al cinema, dove verrà proiettato il Carosello delle Veneri. Chissà come reagirà nel rivedere la “sua” Clelia. Si prevedono grossi problemi!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Silvia e Clelia di nuovo rivali?

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non prevedono nulla di buono per Silvia. La Cattaneo si troverà infatti di nuovo davanti alla sua grande rivale, Clelia, entrata nel cuore di Luciano senza che lei potesse fare nulla. Questo spiacevole ritorno avviene proprio nel momento in cui il loro matrimonio sembrava aver ritrovato la serenità perduta. Insomma la Calligaris lascerà di nuovo il segno. Intanto Gabriella e Roberta offrono ad Angela un alloggio. Le due ragazze invitano l'amica ad andare a vivere a casa loro.

