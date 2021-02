Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 febbraio 2021: Marta scopre la verità su Vittorio e Beatrice...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 17 febbraio 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai, Marta scopre che Vittorio e Beatrice sono stati amanti.

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 17 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, la convivenza a casa Conti comincia a essere problematica. Beatrice si sente in imbarazzo e vorrebbe andarsene il più in fretta possibile. Intanto Giuseppe lascia il suo lavoro di portiere notturno. L'Amato vuole trascorrere più tempo con Agnese e impedisce così alla moglie di vedere Armando. Il capo magazziniere è in difficoltà. Deve decidere tra Maria e Irene per il ruolo di una delle protagoniste per la recita di Carnevale mentre Federico continua a corteggiare Ludovica. La Brancia sembra però avere occhi solo per Marcello. Beatrice, al culmine dello stress, confessa a Vittorio le sue perplessità mentre Marta fa una scoperta che le cambierà la vita.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Giuseppe lascia il suo lavoro. Agnese di nuovo nei guai

Agnese aveva ritrovato quel poco di serenità, che le aveva permesso di passare del tempo insieme ad Armando. Almeno fino a ora! La sarta si trova a dover rifare tutto da capo e a dover gestire la presenza costante di suo marito a casa. Giuseppe abbandona il suo lavoro come portiere notturno, stanco di stare troppe ore lontano da sua moglie. Questa situazione costringe la famiglia Amato ancora una volta sull'orlo di una crisi di nervi. Toccherà ad Agnese – come già successo – trovare una soluzione per impedire a Salvatore e a suo padre di scontrarsi duramente.

Marta scopre il segreto di Vittorio e Beatrice nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 17 febbraio 2021

Marta è tornata a casa ma per lei è cominciato un incubo, fatto di dubbi e incertezze. Pietro rivela il segreto che Beatrice e Vittorio le hanno tenuto nascosto: i due, in passato, hanno avuto una relazione. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Guarnieri comincerà a indagare e vorrà scoprire perché suo marito non le ha mai detto nulla. La situazione a casa Conti si sta facendo molto pesante e Beatrice vuole andarsene il prima possibile. Ormai allo stremo delle forze, sottoposta a uno stress sempre più forte, confida la sua sofferenza a Vittorio, speranzosa di trovare finalmente pace.

Il Paradiso delle Signore: Armando costretto a scegliere tra Maria e Irene

Intanto a Il Paradiso delle Signore fervono i preparativi per la recita di Carnevale. In sartoria continuano i lavori per i costumi e le maschere mentre Armando si trova davanti a un bivio. Il capo magazziniere deve scegliere tra Maria e Irene per il ruolo di una delle protagoniste della rappresentazione. Una scelta molto difficile e che peggiora la faida tra le due donne. Intanto Federico continua a corteggiare Ludovica ma la Brancia ha occhi solo per Marcello. La ragazza, sempre più interessata al Barbieri, continua a punzecchiarlo e a informarsi sulle sue imprese per il Mantovano.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.