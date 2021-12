Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 dicembre 2021: Addio Salvatore! Anna prende la sua decisione...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 17 dicembre 2021. Nell'episodio in onda su Rai1, Anna ha paura che Salvatore la giudichi e prende una decisione sconvolgente.

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore e le Trame della puntata del 17 dicembre 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, per Gemma c'è una grande sorpresa. La ragazza trova, nel suo armadietto, qualcosa che le ricorda i magici e nostalgici momenti in cui lei e suo padre allestivano il presepio. Anna invece prende una decisione molto difficile. Spaventata che Salvatore la giudichi per la verità su sua figlia – che ancora non gli ha rivelato – potrebbe allontanarsi per sempre dall'Amato. Flora invece, prima di partire per gli Stati Uniti, consegna a ognuna delle Veneri un regalo personalizzato mentre Armando si confida con Don Saverio e gli parla della crisi che sta vivendo il giovane Nino. Irene, a conoscenza del contenuto del biglietto scritto dal seminarista, spinge Dora a riprovarci con lui.

Anna lascia per sempre Salvatore? Ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 dicembre 2021

La storia d'amore tra Anna e Salvatore potrebbe subire un grosso arresto. La Imbriani non ha ancora rivelato tutta la verità su sua figlia al buon Amato. La donna teme che quando il barista scoprirà cosa è davvero successo nel suo passato, lui possa giudicarla male. Il comportamento di Salvatore con Agnese ha aperto una grande ferita nel suo cuore Anna. E per questo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, spaventata dal sentirsi ancora una volta sbagliata, la collaboratrice di Vittorio prenderà una decisione sofferta ma per lei necessaria. E noi temiamo che si tratti proprio di un allontanamento definitivo tra lei e Salvo. Intanto Gemma riceverà una bella sorpresa all'interno del suo armadietto. Sarà un qualcosa che la riporterà indietro negli anni, a quando allestiva il presepe con il suo amato papà, scomparso quando lei era ancora molto piccola.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora saluta le Veneri prima di partire

Flora ha incastrato i Guarnieri ma ha deciso di non denunciarli... almeno per ora. La Gentile Ravasi è però più che mai convinta a lasciare Milano per Natale e tornare invece negli Stati Uniti. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che prima di prendere il suo aereo, vorrà dare i suoi regali alle Veneri. La stilista consegnerà dei pensierini personalizzati per ognuna delle ragazze. Un bel gesto che lascerà tutte senza parole. Intanto Dora comincerà a pensare di avere qualche chance con Nino. Il ragazzo non sembra infatti più tanto convinto di prendere i voti.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Nino non vuole più prendere i voti

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Nino comincerà ad avere qualche ripensamento circa la sua volontà di prendere i voti. Il ragazzo sembra infatti molto confuso e sia Dora che Armando se ne sono accorti. Ma se la prima, spinta da Irene, comincerà a pensare di poter avere una nuova chance con lui, il Ferraris vorrà vederci più chiaro. Chiederà consiglio a Don Saverio e i due cercheranno di aiutare il ragazzo a prendere la decisione più giusta per la sua vita.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.