Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 dicembre 2019: Gabriella e Salvatore in crisi

Gabriella è stanca della gelosia di Salvatore mentre Flavia indaga sul rapporto tra Adelaide e Umberto.

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di domani – martedì 17 dicembre 2019 – Gabriella e Salvatore sono ai ferri corti. La stilista non riesce più a sopportare la gelosia dell'Amato nei confronti di Cosimo mentre Flavia cerca di capire il rapporto che c'è tra Adelaide e Umberto. Il Guarnieri invece è molto in ansia per le sorti della banca. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Gabriella e Salvatore in crisi in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 17 dicembre 2019

Non è un periodo facile per Salvatore, costretto a rimettersi in gioco dopo la decisione di Anita di vendere la caffetteria. L'Amato, seguendo il consiglio di Marcello, ha deciso di rilevare il bar per gestirlo in completa autonomia ma per farlo ha bisogno di soldi. Gabriella sta cercando in ogni modo di aiutare il suo fidanzato ma si scontra con la sua continua gelosia nei confronti di Cosimo, soprattutto dopo che il ragazzo si è fatto avanti con la proposta di finanziare l'acquisto dell'attività di Anita. La stilista vorrebbe che Salvatore smettesse di essere geloso del Bergamini ma in realtà i sospetti di Salvatore nei confronti del rampollo potrebbero avere validi fondamenti. Il ragazzo sembra infatti interessato a Gabriella e non per una semplice amicizia.

Il Paradiso delle Signore: Flavia indaga su Adelaide e Umberto

Umberto ha fatto colpo su Flavia ma la Brancia di Montalto non è sicura di potersi lasciare andare con il Guarnieri. Il commendatore ha infatti un rapporto molto particolare con sua cognata Adelaide, gelosa della sua nuova rivale, e prima di trovarsi nei guai, decide di vederci chiaro nella loro relazione. Umberto intanto è molto preoccupato per le sorti della Banca ma la contessa ha un piano per risollevare la sua immagine, offuscata da alcune perdite di denaro.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.