Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 settembre 2021: Roberto nasconde Anna da Vittorio

Vediamo le Anticipazioni della puntata del 16 settembre 2021 de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della soap, Roberto raggiunge Anna Imbriani che ha bisogno di aiuto ma non vuole che Vittorio lo sappia.

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 16 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Tina ha accettato di posare per la copertina del primo numero de Il Paradiso Market e Vittorio lo rivela, entusiasta, a Roberto. Il Landi è appena tornato a Milano ed è costretto, quasi subito, a mentire al suo vecchio amico. Deve infatti nascondere al Conti di sapere che Anna Imbriani è tornata a casa e che ha bisogno di aiuto. Intanto gli Amato si godono il ritorno di Tina. La ragazza però comincia a essere strana. Sembra nascondere qualcosa visto che non riesce a parlare volentieri né di suo marito Sandro né del suo lavoro. Cosa è successo a Londra? Perché il Recaltati non è con lei? È un mistero!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tina nuovo volto copertina de Il Paradiso Market

Tina è tornata al Paradiso e Vittorio ha subito avuto un piano per lei. La ragazza è finita casualmente nell'obiettivo del Conti, mentre ultimava i suoi scatti alle modelle per il magazine in uscita. Il direttore del grande magazzino è rimasto folgorato dal ritorno dell'Amato. Lo scatto involontario si è rivelato un vero e proprio gioiello e Tina è la donna ideale per occupare la copertina de Il Paradiso Market. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la figlia di Agnese accetterà questo nuovo incarico e Vittorio sarà al settimo cielo. Entusiasta di questa novità, informerà immediatamente il suo amico Roberto che, dopo tanti anni, collabora nuovamente con lui. Il creativo si metterà immediatamente a lavoro!

Roberto nasconde Anna da Vittorio ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 settembre 2021

Vittorio ha riabbracciato Roberto, felice di collaborare ancora una volta con il suo grande amico. Ma il Landi nasconde qualcosa al Conti, anzi qualcuno. A Milano ha fatto ritorno anche Anna. La Imbriani aveva lasciato il Paradiso diversi anni fa. Dopo aver dato alla luce la sua bambina, la ragazza aveva accettato la corte di Quinto e i due, più innamorati che mai, avevano salutato Teresa e lo stesso Vittorio, per cominciare una nuova vita insieme lontani dal capoluogo lombardo. Ma ora eccola ritornare a casa e con grande bisogno di aiuto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Anna chiederà soccorso a Roberto ma gli chiederà di non dire a nessuno – soprattutto al Conti – della sua presenza. Perché si nasconde? Che segreto deve mantenere?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tina ha un segreto!

Il ritorno di Tina ha rallegrato tutta la famiglia Amato. Ma il rientro della ragazza a Milano da sola, ha destato immediatamente i nostri sospetti. E questi cominciano a farsi largo anche nei pensieri di Agnese, Giuseppe e Salvatore. Dopo l'iniziale entusiasmo, Tina ha cominciato a comportarsi in maniera molto strana. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che eluderà le domande su suo marito e sulla sua carriera. Non sembrerà aver voglia di parlarne. Questo manderà Agnese completamente fuori fase. Cosa è successo alla sua bambina e dov'è Sandro?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.