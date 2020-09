Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 settembre 2020: Laura consola Salvatore...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 16 settembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Vittorio deve lasciare a malincuore Marta da sola con la bambina, per raggiungere Torino. Il Conti deve partecipare all'inaugurazione di Expo 61 ma teme che sua moglie possa avere qualche difficoltà durante la sua assenza. Intanto Umberto continua a essere preoccupato per sua cognata, di cui non ha più notizie mentre Cosimo non smette di pungolare Gabriella, che lo tiene garbatamente a distanza. Salvatore invece, ormai convinto di aver perso ogni chance con la Rossi, è sostenuto e consolato sia da Laura che da Marcello.

Una partenza agitata in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 16 settembre 2020

Marta ha trovato una neonata abbandonata e da allora la piccola Anna è entrata nel cuore della bella Guarnieri, come fosse sua figlia. Umberto è molto preoccupato che sua figlia si affezioni fin troppo alla piccola che tiene tra le braccia e anche Vittorio sembra essere agitato. Il Conti deve a malincuore lasciare Milano per Torino, dove ci sarà l'inaugurazione di Expo 61, dopo una notte turbolenta, passata a calmare la piccolina. Il viaggio è però d'obbligo e con lui ci sarà Riccardo, in veste di membro dei giovani imprenditori e di presidente del comitato lombardo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto in ansia per Adelaide

Dov'è finita Adelaide? Dopo le sue nozze con Ravasi, la Contessa non ha più dato sue notizie e Umberto è in pena per lei. Il Guarnieri non si è lasciato convincere dalla lettera arrivata alla Villa e teme che sia successo qualcosa alla sua amata cognata. Si metterà così alla sua ricerca e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che quello che scoprirà sarà davvero sconvolgente.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Laura consola Salvatore

Cosimo si è dichiarato e Gabriella ha incassato il colpo. La stilista non si aspettava certo che il Bergamini facesse così sul serio e davanti alle sue insistenze, riesce a tenerlo garbatamente a distanza. Salvatore, che ha assistito alla scena dell'anello, ha il cuore a pezzi. Ormai è convinto di non avere più speranze con la Rossi ma per fortuna può contare sull'appoggio di Laura, ormai una presenza fissa nella sua vita. La bella nuova Venere sembra essersi affezionata molto velocemente all'Amato e chissà se la loro amicizia nasconda qualcosa di più. Anche Marcello sostiene Salvatore. Chi meglio del Barbieri può comprendere le pene d'amore del suo socio? Marcello è infatti determinato a non mollare la presa su Roberta ed è convinto che la ragazza cederà al suo corteggiamento.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.