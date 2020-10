Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 ottobre 2020: Roberta ha paura di Marcello...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 16 ottobre 2020. Nelle Trame della Soap, in onda alle 15.55 su Rai1, Roberta è molto delusa dalla serata passata con Marcello e si confida con Gabriella. A sua volta la Rossi racconta all'amica di aver paura che il suo fidanzamento sia a rischio. Intanto Umberto festeggia! Il Guarnieri è riuscito a riprendersi finalmente la Banca Guarnieri mentre Adelaide è pronta per il servizio fotografico, per la nuova collezione pubblicitaria de Il Paradiso delle Signore. Intanto Gabriella e Cosimo, grazie all'intervento di Vittorio, confermano il loro patto d'amore e Marcello e Roberta riescono a chiarirsi.

Roberta spaventata da Marcello in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 16 ottobre 2020

La cena romantica organizzata da Marcello per Roberta, non è andata a buon fine. La troppa passionalità del giovane Barbieri ha messo in imbarazzo la Pellegrino, che ha quasi avuto paura del suo compagno. La ragazza, delusa e ancora sconvolta, racconta a Gabriella tutto quello che è successo, nella speranza che l'amica le dia qualche consiglio. Anche la Rossi ha qualcosa da raccontarle e le confida tutte le difficoltà che sta attraversando. Gabriella e Cosimo sono vicini alla rottura ed è tutta colpa delle loro famiglie, che continuano a rimarcare le differenze sociali tra loro. Per la stilista e il Bergamini sarà fondamentale l'intervento di Vittorio. Grazie al Conti i due confermeranno il loro patto d'amore!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto di riprende la Banca Guarnieri

A Casa Guarnieri non mancano le sorprese. Dopo il ritorno di Adelaide e la sua decisione della Contessa di diventare la testimonial della nuova campagna de Il Paradiso delle Signore, Umberto riceve grandi e importati notizie sul suo patrimonio. Il commendatore, dopo mille sforzi, è riuscito a riprendersi finalmente la Banca Guarnieri. Insomma pare proprio che alla Villa ci sia tanto da festeggiare ma non prima di aver concluso il servizio fotografico al grande magazzino, con una modella d'eccezione.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello e Roberta, pace fatta?

L'intraprendenza e la passionalità di Marcello sono cose completamente nuove per Roberta. La Pellegrino non può negare di essersi spaventata e di non essere riuscita a passare serenamente la serata con lui. Un vero peccato visto la grande opportunità che finalmente i due hanno avuto, di passare del tempo insieme senza paura di essere scoperti o di dover dare qualche giustificazione. Per fortuna le cose tornano presto in ordine e, dopo un confronto, riescono a chiarirsi.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.