Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 ottobre 2019: Umberto torna a Milano e confessa di essere povero

Umberto fa ritorno dalla Svizzera e Adelaide scopre che ha grandi problemi economici. Nicoletta decide di non partecipare al matrimonio di Marta e Vittorio.

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani, mercoledì 16 ottobre 2019, ci rivelano che Nicoletta decide di non presentarsi al matrimonio di Vittorio e Marta, per paura di affrontare Riccardo senza Cesare accanto. Umberto torna dalla Svizzera e Adelaide capisce che suo cognato ha problemi economici. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Nicoletta teme di affrontare da sola Riccardo nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 16 ottobre 2019

Le nozze tra Vittorio e Marta si avvicinano e Nicoletta scopre con apprensione che Cesare non potrà parteciparvi per motivi di lavoro. La Cattaneo decide dunque di non andare, spaventata dall'idea di affrontare da sola Riccardo, il suo ex fidanzato e padre della piccola Margherita. Il rapporto tra i due è infatti ancora in bilico ma forse l'arrivo di Angela Barbieri potrebbe portare i due ragazzi, a trovare un punto d'accordo per la loro bambina.

Umberto in difficoltà economiche, torna dalla Svizzera ne Il Paradiso delle Signore

Dopo mesi di assenza, Umberto ritorna a Milano dalla Svizzera, per accompagnare Marta all'altare. Adelaide capisce fin da subito che qualcosa non va; il cognato deve avere dei problemi economici. Chiede dunque a Riccardo – che ora gestisce il suo patrimonio – di aiutare il padre. Ma i conflitti tra gli uomini della famiglia, impediscono che i due arrivino a un accordo. Cosa è successo a Umberto e al suo denaro in questo periodo? Marta intanto scopre che qualcuno si è intromesso fin troppo nell'organizzazione del suo matrimonio. La disposizione dei commensali è stata infatti stravolta e la colpa è della contessa, sua zia. Gabriella invece rischia di essere investita da Cosimo, davanti al Paradiso.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1