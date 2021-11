Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 16 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, Agnese butta fuori di casa Giuseppe ma lui ha un piano.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 16 novembre 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Agnese ha scoperto tutto e non può certo perdonare a Giuseppe le sue bugie. Sono ormai anni che cerca di salvare il loro matrimonio e di dimenticare Armando e lui invece continuava a nascondere una doppia vita e una doppia famiglia in Germania. Furiosa e stanca della situazione, la sarta intima al marito di prendere le sue cose e di andarsene per sempre, poi si confida con Armando, rivelandogli tutto. Giuseppe però gioca sporco e tenta di portare i figli dalla sua parte. Intanto Marco di Sant'Erasmo e Gemma si incontrano. Tra loro sarà colpo di fulmine mentre al Paradiso le Veneri sono entusiaste della novità di Flora. La stilista sarà infatti protagonista di un servizio riservato a lei e Stefania chiede di poter assistere.

Agnese butta fuori di casa Giuseppe ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 novembre 2021

Agnese ha scoperto che Giuseppe ha un figlio segreto in Germania. È stata una scoperta che ha lasciato la sarta senza parole. Suo marito ha tradito la sua fiducia e lei, per lui e per il loro matrimonio, ha rinunciato ad Armando. La donna è furiosa, stavolta non ha nessuna intenzione di perdonare il consorte. Per questo, come ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, gli imporrà di prendere le sue cose, di farlo nel più breve tempo possibile e di lasciare la loro casa e la sua vita per sempre. Poi, con il cuore a pezzi e con un grande senso di colpa, racconterà tutto ad Armando. Il Ferraris ha già affrontato Giuseppe per difendere Agnese e probabilmente, neanche stavolta, riuscirà a trattenersi. Vendicherà l'onore della sua amata? Giuseppe invece non vorrà rassegnarsi e giocherà una carta molto sporca: cercherà di portare i suoi figli dalla sua parte.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tra Marco e Gemma è colpo di fulmine

Marco di Sant'Erasmo è arrivato a Milano per scappare dall'ira di suo fratello. Il ragazzo l'ha combinata grossa a Torino e ora deve chiedere “asilo politico” a sua zia. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il ragazzo comincerà ad ambientarsi molto bene a Villa Guarnieri ma anche al Paradiso. Ma sarà soprattutto un incontro a convincerlo di aver fatto la scelta giusta a scappare in Lombardia. Lui e Gemma si conosceranno per caso e tra loro scatterà subito la scintilla. Un colpo di fulmine destinato a movimentare le trame della soap. Ne vedremo delle belle!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Stefania entusiasta per l'intervista di Flora

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che al Paradiso ci sarà grande entusiasmo. Le Veneri scopriranno infatti che Flora sta per essere intervistata e che avrà uno spazio tutto suo sulle pagine dei giornali. A essere quasi rapita da questa grande novità è Stefania. La ragazza, appassionata di giornalismo, chiederà alla Gentile Ravasi di poter assistere al suo incontro, in modo da scoprire i segreti dell'appassionante carriera che sogna di poter intraprendere.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.